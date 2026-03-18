Policjanci z Trzebnicy zyskają nowy dom! Za dwa lata w mieście powstanie nowa komenda policji

O budowie nowej siedziby dla trzebnickich policjantów mówiono od lat. Jednym z kluczowych powodów było to, że obecna komenda znajduje się w zabytkowym budynku przy ul. Bochenka w Trzebnicy. Koszt adaptacji obiektu mógłby być wyższy niż budowa nowego, który od samego początku zaprojektowany będzie pod potrzeby policjantów.

Dzięki staraniom policji i lokalnych samorządowców przed laty pozyskano grunt przy ul. Zielonego Dębu, który na potrzeby służb przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z kolei gmina Trzebnica zabezpieczyła 200 tys. zł na przygotowanie projektu nowej komendy.

Przetarg na budowę został ogłoszony we wrześniu 2025 r. i rozstrzygnięty w styczniu 2026 r. O kontrakt na to zadanie walczyło 20 firm, przetarg wygrała firma MKL BAU Sp. z o.o., która wyceniła prace na 40,4 mln zł. Do tego dojdzie zakup wyposażenia obiektu i sprzętu teleinformatycznego.

- To moment na który czekaliśmy od wielu lat. Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy była obiektem, który od lat wymagał nie tyle remontu co zbudowania go na nowo. Nowy budynek to blisko 3,5 mkw. powierzchni, co pozwoli stworzyć właściwe warunki do pracy funkcjonariuszy. Ale też dogodne warunki do przyjęcia mieszkańców. To inwestycja w infrastrukturę, która będzie służyć nie tylko policjantom ale też wszystkim mieszkańcom powiatu trzebnickiego, którzy przyjdą do nas po pomoc - powiedział Radiu ESKA insp. Tomasz Jędrzejowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy powstanie w ciągu dwóch lat. Termin jest wymagający dlatego prace rozpoczną się już za kilka dni.

- To bardzo ciekawy architektonicznie obiekt, który zostanie wbudowany w topografię terenu. Mamy tam pagórkowany teren, w który wkomponowano trzy prostopadłościany nałożone na siebie. To nowoczesna bryła, myślę, że jest to jeden z ciekawszych obiektów architektonicznych, który będzie się wyróżniał nie tylko w Trzebnicy ale i na Dolnym Śląsku - powiedział Radiu ESKA wykonawca Mariusz Cizio, prezes MKL Bau sp. z o.o.

Główny budynek komendy to ponad 3,1 tys. mkw. powierzchni i trzy kondygnacje. Znajdzie się w nim część administracyjna, biurowa oraz garaże. Do tego wiaty, parkingi, chodniki oraz tereny zielone. Obiekt będzie klimatyzowany, zamontowana zostanie fotowoltaika oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W komendzie pracować będą 127 osoby - 105 funkcjonariuszy oraz 22 pracowników cywilnych.

Przekazanie placu budowy zaplanowano końcówkę marca, wtedy też rozpoczną się prace budowlane. Inwestycja będzie gotowa do marca 2028 r.

Krośnice będą kolejne

Przypomnijmy, że budowa komendy w Trzebnicy nie jest jedyną inwestycją realizowaną na północy Dolnego Śląska. Od dłuższego czasu trwa budowa komisariatu policji w Krośnicach. Obiekt pod kątem budowlanym jest już ukończony, w tej chwili trwa jego wyposażenie. Komenda Wojewódzka Policji planuje uruchomienie komisariatu jeszcze w tym półroczu, pracę znajdzie tam ośmioro funkcjonariuszy.