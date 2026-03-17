Szkoła Podstawowa w Masłowie może być zlikwidowana. Zgodę na likwidację wyraziła Dolnośląska Kurator Oświaty

Burmistrz Marek Długozima w styczniu skierował do Rady Miejskiej uchwałę ws. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie. Według planów urzędu szkoła miałaby zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2026 r. Jak wyjaśniała na forum Rady wiceburmistrz Krystyna Haładaj, winna tej sytuacji jest demografia.

- Aktualnie do szkoły uczęszcza 36 uczniów - 26 z obwodu oraz 10 spoza obwodu szkoły. W tej chwili nie ma tam klasy III, V i VI. Jeśli dzieci z tej szkoły znikają, to kto ma do niej chodzić? - pytała wiceburmistrz Krystyna Haładaj podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Gmina Trzebnica zadeklarowała, że w przypadku wyrażenia zgody na likwidację szkoły w Masłowie uczniowie trafią do szkoły w Kuźniczysku albo do trzebnickiej "Trójki". Będą też do tych szkół dowożone, tak by nie narażać rodziców na dodatkowe koszty.

Argumenty gminy Trzebnica przekonały Ewę Skrzywanek Dolnośląską Kurator Oświaty do wyrażenia zgody na likwidację podstawówki z Masłowa.

- Kuratorium Oświaty we Wrocławiu potwierdziło, że wszystkie wskazane szkoły dysponują odpowiednią bazą lokalową, dydaktyczną, sportową i opiekuńczą oraz są przygotowane na przyjęcie uczniów z likwidowanej szkoły. Szkoły zapewniają właściwe warunki do realizacji podstawy programowej, dostęp do świetlic, stołówek, zaplecza sportowego, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz wsparcia specjalistycznego. Istotnym atutem jest również dostosowanie budynków szkół przyjmujących do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ocenie Kurator przeniesienie uczniów do większych, lepiej wyposażonych szkół stworzy im korzystniejsze warunki rozwoju edukacyjnego i społecznego - informuje nas Miłosława Bożek, rzecznik prasowa Dolnośląskiej Kurator Oświaty.

Decyzja kurator Ewy Skrzywanek otwiera drzwi do likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie. Jeżeli gmina Trzebnica podtrzyma chęć likwidacji placówki, stosowną uchwałę będzie musiała podjąć jeszcze Rada Miejska w Trzebnicy.