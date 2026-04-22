Osiem samochodów na minutę! Tyle pojazdów przejeżdża przez Trzebnicę i Milicz

Generalne Pomiary Ruchu to cykliczne badania, które umożliwiają analizę ruchu drogowego na trasach całego kraju. Dane te pozwalają m.in. na planowanie remontów tras, podejmowanie decyzji o budowie nowych dróg i obwodnic czy analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Największe natężenie ruchu pojazdów na Dolnym Śląsku odnotowywane jest na autostradzie A4 oraz drogach ekspresowych S8 i S5.

- Według danych GDDKiA średni dobowy ruch na drogach Dolnego Śląska wynosi 18,5 tys. pojazdów. To czwarty wynik w kraju. Największe natężenie ruchu odnotowywane jest na autostradzie A4 oraz drogach ekspresowych S8 i S5. Na samym węźle Wrocław-Północ łączącym te dwie drogi każdego dnia przejeżdża 40 tysięcy pojazdów - informuje Magda Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Ubiegłoroczne badania prowadzone były także na drogach powiatów trzebnickiego i milickiego. W przypadku drogi ekspresowej S5, największe dobowe natężenie ruchu odnotowano na trasie z Trzebnicy do Wrocławia - ponad 37 tys. pojazdów dziennie. To wzrost o 8 procent względem badania sprzed pięciu lat. Z kolei na odcinku z Trzebnicy do Żmigrodu - około 24 tys. pojazdów każdego dnia, co oznacza wzrost o ok. 10 procent względem badań z 2020 r.

Więcej samochodów w Trzebnicy, mniej w Miliczu

Badanie objęło także ruch na drodze krajowej nr 15, która prowadzi ruch z Trzebnicy do Milicza i dalej w stronę Krotoszyna i Jarocina. Liczba samochodów przejeżdżających przez Trzebnicę wzrósł od poprzedniego badania o kilka procent.

- Każdego dnia na DK15 na wysokości ul. Marcinowskiej w Trzebnicy przejeżdżało 8792 pojazdów a w okolicy ronda Chirurgów Trzebnickich odnotowano 12379 samochodów. To 4 procent więcej niż pięć lat temu - dodaje M. Szumiata z GDDKiA we Wrocławiu.

Ruch na trasie z Trzebnicy do Milicza badany był w centrum wsi Jaźwiny. Każdego dnia trasę w tym miejscu pokonywało 6536 samochodów, co oznacza wzrost o procent względem poprzednich wyników.

Wyjątkiem w pomiarach jest Milicz. Tutaj badanie ruchu prowadzono na ul. Trzebnickiej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Akacjowej. Średni dobowy ruch w tym miejscu wyniósł 11811 pojazdów i był niższy o siedem procent od wyników z poprzedniego badania.

Oznacza to, że średnio, co godzinę w Trzebnicy i Miliczu po krajowej 15-stce przejeżdża ponad 500 pojazdów, czyli około osiem na minutę.

Dodajmy, że zdecydowanie większy ruch pojazdów odnotowano powyżej Milicza na trasie do Krotoszyna. Licznik zamontowany w Cieszkowie odnotował średni ruch na poziomie 6040 pojazdów co oznacza wzrost o 17 procent względem poprzednich badań.

Obwodnice są konieczne

Stale rosnący ruch na drogach północy Dolnego Śląska oznacza jedno, że inicjatywy zmierzające do budowy obwodnic miast są koniecznością. Przypomnijmy, że GDDKiA poznała już oferty w przetargu na budowę obwodnicy Milicza. W tej chwili trwa badanie złożonych ofert. Cały czas trwają przygotowania do budowy obwodnic Cieszkowa, Zdun i Krotoszyna, w tej chwili toczą się tam procedury środowiskowe. Najwolniej idą przygotowania do budowy tzw. małej obwodnicy Trzebnicy, która wyprowadzić ma ruch z miasta łącząc Nowy Dwór z Księginicami. Cały czas opracowywana jest dokumentacja projektowa dla tej inwestycji.