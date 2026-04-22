Nowe maksymalne ceny paliw ogłoszone. Ile zapłacimy na stacjach 23 kwietnia?

Oficjalne ceny maksymalne paliw

Decyzją rządu, jako element pakietu wsparcia dla polskich rodzin i gospodarki "Ceny Paliw Niżej", wprowadzono obowiązkowe limity detaliczne. Od 23 kwietnia 2026 r. do ogłoszenia nowych stawek maksymalna cena benzyny Pb95 to 5,97 zł/l, benzyny Pb98 wynosi 6,56 zł/l, natomiast maksymalna cena oleju napędowego (ON) została ustalona na 6,71 zł/l. Stosowanie tych cen jest obowiązkowe dla wszystkich stacji paliw w kraju, a na odczuwalnie niższe stawki wpływa też ujęta w pakiecie obniżka podatku VAT z 23% do 8% i zmniejszenie akcyzy do minimum. Oznacza to, że zatankowanie do pełna 50-litrowego baku popularnej benzyny 95 będzie teraz kosztować najwyżej 298,50 zł.

Skąd bierze się cena na stacji?

Ustalona przez rząd cena maksymalna nie jest przypadkowa. Oblicza się ją według stałej formuły, w której jedynym zmiennym elementem branym pod uwagę jest hurtowa cena paliwa. Oto pełna lista:

średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym (jedyna zmienna),

(jedyna zmienna), podatki: akcyza i opłata paliwowa,

marża sprzedażowa (0,30 zł/l),

podatek VAT (obniżony z 23% do 8%).

Co dalej z cenami? Analiza i prognoza

Aby przewidzieć przyszłe ceny, trzeba patrzeć na rynek hurtowy. W cennikach Orlenu, które są głównym punktem odniesienia dla rynku, benzyna 95 od wczoraj podrożała o ponad 2 grosze na litrze (wzrost z 5212 zł/m3 z 21 kwietnia do 5233 zł/m3 dla dzisiejszej daty 22 kwietnia 2026 r.) i kosztuje dziś w hurcie ok. 5,23 zł/l. Ten obraz potwierdza również średnia cena ze wszystkich krajowych rafinerii, która dla benzyny Pb95 na dziś wynosi 5232,60 zł za metr sześcienny.

Ta zmiana to bezpośredni efekt sytuacji na światowych rynkach. Na cenę w polskich rafineriach wpłynęły głównie dwa czynniki:

Ceny ropy naftowej: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 99 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła z powodu ponownych napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 99 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła z powodu ponownych napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Kurs dolara: Polski złoty utrzymuje stosunkowo stabilny i mocny poziom, konsolidując wokół 3,59 PLN za amerykańską walutę, co na szczęście w pewnym stopniu łagodzi negatywny dla kierowców efekt droższej ropy.

Co to wszystko oznacza dla kierowców? Biorąc pod uwagę wzrost cen ropy i w miarę silnego złotego, w najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymania wysokich cen paliw oraz presji na dalsze, hurtowe podwyżki. Planując większe wydatki na paliwo, warto śledzić doniesienia z rynków walut i surowców, ponieważ to one zapowiadają przyszłe zmiany przy dystrybutorze i ewentualne aktualizacje cen maksymalnych.