Rząd podał maksymalne ceny paliw od 25 kwietnia. Ile zapłacimy na stacjach w weekend?

Oficjalne ceny maksymalne paliw

Zgodnie z najnowszym komunikatem rządu, w dniach od 25 do 27 kwietnia 2026 r. wszystkie stacje w Polsce muszą przestrzegać nowych limitów. Maksymalna cena benzyny Pb95 to 6,17 zł/l, a benzyny Pb98 – 6,71 zł/l. Z kolei za olej napędowy (ON) zapłacimy nie więcej niż 7,01 zł/l. Ustanowienie maksymalnej ceny detalicznej jest częścią rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, który obniża podatek VAT z 23% do 8% oraz akcyzę do minimalnych poziomów UE. Oznacza to, że zatankowanie do pełna 50-litrowego baku najpopularniejszej benzyny 95 będzie teraz kosztować maksymalnie 308,50 zł.

Skąd bierze się cena na stacji?

Ustalona przez rząd cena maksymalna nie jest przypadkowa. Oblicza się ją według stałej formuły, w której jedynym zmiennym elementem branym pod uwagę jest hurtowa cena paliwa. Oto pełna lista:

średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym (jedyna zmienna),

(jedyna zmienna), podatki: akcyza i opłata paliwowa,

marża sprzedażowa (0,30 zł/l),

podatek VAT (obniżony z 23% do 8%).

Co dalej z cenami? Analiza i prognoza

Aby przewidzieć przyszłe ceny, trzeba patrzeć na rynek hurtowy. W cennikach Orlenu, które są głównym punktem odniesienia dla rynku, benzyna 95 od wczoraj podrożała o 13,2 grosza na litrze i kosztuje dziś 5,42 zł/l netto (5416 zł/m3). Ten obraz potwierdza średnia cena ze wszystkich krajowych rafinerii, która wynosi dziś 5415,80 zł za metr sześcienny.

Ta zmiana to efekt sytuacji na światowych rynkach. Na cenę w polskich rafineriach wpłynęły głównie dwa czynniki:

Ceny ropy naftowej: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 95 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła.

Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 95 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła. Kurs dolara: Polski złoty umocnił się do dolara (kurs ok. 3,63 PLN), co obniża koszt zakupu ropy i nieznacznie łagodzi giełdowe wzrosty.

Co to wszystko oznacza dla kierowców? Biorąc pod uwagę wzrost cen ropy i dość mocnego złotego, w najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymania wysokich cen lub możliwych delikatnych podwyżek. Planując większe wydatki na paliwo, warto śledzić doniesienia z rynków walut i surowców, ponieważ to one zapowiadają przyszłe zmiany przy dystrybutorze po wygaśnięciu rządowego limitu.

