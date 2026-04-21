Maksymalne ceny paliw w środę, 22 kwietnia. Znamy oficjalne stawki

Oficjalne ceny maksymalne paliw

Zgodnie z najnowszym komunikatem rządu, 22 kwietnia 2026 r. wejdą w życie maksymalne stawki, które będą obowiązkowe dla wszystkich stacji paliw w kraju. Krok ten jest centralnym elementem pakietu „Ceny Paliw Niżej”, którego celem jest wsparcie polskich rodzin i gospodarki. Mechanizm ten działa równolegle z potężną obniżką podatków – VAT został zredukowany z 23% do 8%, a akcyza obniżona do minimalnych dopuszczalnych poziomów. Dzięki tym zmianom w środę zapłacimy: za benzynę Pb95 maksymalnie 5,95 zł/l, za benzynę Pb98 6,50 zł/l, a za olej napędowy (ON) 6,75 zł/l. Oznacza to w praktyce, że zatankowanie do pełna popularnego, 50-litrowego baku benzyny 95 będzie teraz kosztować maksymalnie 297,50 zł.

Skąd bierze się cena na stacji?

Ustalona przez rząd cena maksymalna nie jest przypadkowa. Oblicza się ją według stałej formuły, w której jedynym zmiennym elementem branym pod uwagę jest hurtowa cena paliwa. Oto pełna lista:

średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym (jedyna zmienna),

(jedyna zmienna), podatki: akcyza i opłata paliwowa,

marża sprzedażowa (0,30 zł/l),

podatek VAT (obniżony z 23% do 8%).

Co dalej z cenami? Analiza i prognoza

Aby przewidzieć przyszłe ceny, trzeba patrzeć na rynek hurtowy. W cennikach Orlenu, które są głównym punktem odniesienia dla rynku, najpopularniejsza benzyna 95 od ostatniej zmiany z 18 kwietnia staniała o 4 grosze na litrze i kosztuje dziś (21 kwietnia) hurtowo ok. 5,21 zł/l. Ten obraz potwierdza dzisiejsza średnia cena ze wszystkich krajowych rafinerii, która wynosi 5211,60 zł za metr sześcienny (również ok. 5,21 zł/l).

Ta zmiana to efekt sytuacji na światowych rynkach. Na cenę w polskich rafineriach wpłynęły głównie dwa czynniki:

Ceny ropy naftowej: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 95 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła na fali napięć geopolitycznych.

Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 95 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła na fali napięć geopolitycznych. Kurs dolara: Polski złoty jest obecnie niezwykle silny i wyraźnie umocnił się do dolara (kurs to ok. 3,59 PLN), co bardzo skutecznie obniża koszt zakupu ropy w krajowej walucie.

Co to wszystko oznacza dla kierowców? Biorąc pod uwagę wzrost cen ropy na światowych rynkach, którego skutki są jednak neutralizowane przez mocnego złotego, w najbliższym czasie należy spodziewać się stabilizacji cen na stacjach, z możliwymi delikatnymi obniżkami poniżej ustalonych maksimów. Planując większe wydatki na paliwo, warto śledzić doniesienia z rynków walut i surowców, ponieważ to one ostatecznie zapowiadają przyszłe zmiany przy dystrybutorze.