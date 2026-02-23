Czy w Miliczu zabraknie wody? Potrzeba 30 milionów na inwestycje [POSŁUCHAJ]

Temat potrzeb inwestycyjnych w sieć wodociągową wypłynął podczas prac nad tegorocznym budżetem gminy Milicz. W grudniu członkowie komisji budżetowej Rady Miejskiej odwiedzili spółkę PGK Dolina Baryczy by na własne oczy przekonać się, jakie potrzeby stoją w zakresie modernizacji wodociągów.

- Cieszę się, że radni zdecydowali się tutaj przyjść i porozmawiać. Myślę, że wielu z radnych otworzyły się oczy jeżeli chodzi o stan infrastruktury wodociągowej w gminie Milicz, która niestety wymaga ogromnych nakładów inwestycjnych - mówi Agnieszka Kużaj, prezes spółki PGK Dolina Baryczy.

Priorytetowym zadaniem dla spółki jest budowa nowego zakładu uzdatniania wody, który zaopatruje w wodę ok. 80 procent mieszkańców gminy. Ma to być nowy budynek technologiczny z nowymi zbiornikami na wodę pitną oraz zmodernizowanymi ośmioma ujęciami wody. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi 25-30 mln zł netto. Spółki, ani gminy, nie stać na tak duży jednorazowy wydatek.

- Szukamy różnych sposobów na pozyskanie dofinansowań. Dokumentacja projektowa będzie obejmować np. kwestię odnawialnych źródeł energii oraz odzysku ciepła z wody surowej, co może nam umożliwić pozyskanie dodatkowych dofinansowań. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego zakładu uzdatniania wody zlecimy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku - zapowiada prezes PGK A. Kużaj.

Dodajmy, że zanim ruszą prace związane z modernizacją wodociągów w Miliczu spółka zrealizuje projekt "Cyberbezpieczne wodociągi". PGK Dolina Baryczy pozyskało blisko milionowe dofinansowanie na zabezpieczenie sieci IT oraz OT służących do monitorowania oczyszczalni ścieków oraz miejskich wodociągów, co poprawić ma odporność sieci na cyberataki.

Modernizacja sieci z rządowych pieniędzy

Gmina Milicz w tym roku przeznaczy też część środków z programu obrony ludności i ochrony cywilnej na wydatki w infrastrukturę wodociągową. W planie jest m.in. wykonanie dokumentacji i budowa awaryjnego wodociągu między Tworzymirkami a Wziąchowem Małym oraz modernizacja studni głębinowych w Brzezinie Sułowskiej i Miliczu. Gmina wyda na ten cel 900 tys. zł.

Więcej na temat realizowanych projektów, potrzeb inwestycyjnych oraz taryf za wodę i ścieki dowiecie się z poniższej rozmowy z prezes spółki PGK Dolina Baryczy.