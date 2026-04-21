Referendum w Trzebnicy nie będzie! Komisarz odrzucił podpisy mieszkańców

Inicjatywa referendalna zmierzająca do odwołania z funkcji burmistrza gminy Trzebnica Marka Długozimę została zawiązana w lutym. Inicjatorzy akcji zarzucali włodarzowi m.in. przeciągające się starania gminy o nadanie miastu statusu uzdrowiska. Do tego ignorowanie mieszkańców walczących z wykluczeniem komunikacyjnym, dążenie do likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie czy chęć sprzedaży gruntów przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy.

Inicjatywę referendalną poparło 2311 trzebniczan, których podpisy 10 kwietnia trafiły do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu. Aby referendum mogło się odbyć komisarz powinien zatwierdzić niespełna 1900 podpisów mieszkańców. Tymczasem dzisiaj swoim postanowieniem komisarz odrzucił wniosek mieszkańców o organizację referendum. O sprawie poinformował pełnomocnik inicjatorów, trzebnicki radny Marcin Raczyński.

- Komisarz Wyborczy we Wrocławiu postanowieniem nr 26/2026 z dnia 21 kwietnia 2026 roku odrzucił wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Trzebnica. Powodem jest uznanie 707 złożonych podpisów poparcia za nieprawidłowe. Skala odrzuconych podpisów jest niespotykanie duża. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem podejmiemy decyzje o dalszych krokach w związku z dzisiejszym postanowieniem - zakomunikował Marcin Raczyński.

Jak czytamy w postanowieniu Komisarza Wyborczego we Wrocławiu, wniosek o przeprowadzenie referendum powinien zostać poparty podpisami co najmniej 1 899 uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Trzebnica, gdyż według stanu rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2025 r. liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania w gminie Trzebnica wynosiła 18 982.

W wyniku badania przeprowadzonego w dniach 14-15 kwietnia 2026 r. prawidłowości załączonych do wniosku kart z podpisami oraz kontroli w Centralnym Rejestrze Wyborców, upoważniony przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II, pracownik Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu ustalił, iż Inicjator referendum do wniosku dołączył karty zawierające 2 373 podpisów z czego 707 podpisów nie spełniało wymogów wynikających z ustawy o referendum lokalnym.

- W liczbie 707 podpisów złożonych wadliwie stwierdzono: - brak podpisu – 1; - brak nazwiska, imienia – 3; - inne nazwisko, imię – 1; - nieczytelne lub niepełne nazwisko, imię – 1; - inny adres ujęcia niż w Centralnym Rejestrze Wyborców – 183; - niepełny adres – 194; - brak podanego numeru pesel – 2; - błędny, niepełny nr pesel – 113; - brak prawa wybierania do właściwej rady – 198; - wielokrotny podpis tego samego mieszkańca po uznaniu jednego podpisu, jako prawidłowy – 6; - data poparcia inna niż dopuszczalna – 5. Reasumując, liczba prawidłowo złożonych podpisów wyniosła 1 666, natomiast wymagana liczba prawidłowo złożonych podpisów winna wynosić 1 899. Zatem liczba prawidłowo złożonych podpisów (1 666) nie spełnia wymogu określonego w art. 4 pkt. 1 ustawy o referendum lokalnym - czytamy w postanowieniu Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.

Dodajmy, że inicjatorzy referendum w ciągu dwóch tygodni mogą odwołać się od postanowienia Komisarza Wyborczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

