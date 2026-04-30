Majówkowa podróż zaczyna się dobrze – z bp

Weekend majowy już tuż tuż. To moment, kiedy myślami jesteśmy przy rodzinnych wyjazdach i wspólnych chwilach, a w praktyce – przy sprawdzaniu prognozy pogody i planowaniu drogi. Dla wielu kierowców oznacza to dłuższe trasy, więcej kilometrów do pokonania i częstsze postoje na stacjach.

W podróży liczy się przede wszystkim spokój, bezpieczeństwo i poczucie kontroli nad wydatkami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób szuka prostych, wygodnych sposobów na realne oszczędności – bez kompromisów w zakresie jakości czy komfortu jazdy.

i Autor: bp/ Materiały prasowe

Realne oszczędności – dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz

Z myślą o kierowcach wyruszających w drogę, bp Polska przygotowało ofertę dostępną w aplikacji BPme, która pozwala obniżyć koszty tankowania w najbardziej intensywnym okresie podróży.

Przez całą majówkę, a nawet dłużej, bo do 5.05. kierowcy mogą skorzystać z rabatu w wysokości 35 groszy na litr paliwa regularnego – benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego. Tym, co wyróżnia ofertę, jest jej dostępność przez cały tydzień – bez ograniczeń do wybranych dni. To rozwiązanie, które daje pełną elastyczność i pozwala zatankować taniej dokładnie wtedy, kiedy jest to potrzebne, niezależnie od dnia czy planów wyjazdowych.

Równie istotna jest prostota rozwiązania. Promocja nie wiąże się z dodatkowymi warunkami – wystarczy aplikacja BPme, którą można pobrać nawet na miejscu, na stacji. Po aktywacji kuponu rabat naliczany jest automatycznie przy tankowaniu.

i Autor: BP/ Materiały prasowe

Proste zasady, realne oszczędności

Mechanizm promocji jest maksymalnie uproszczony. Nie ma dodatkowych warunków ani skomplikowanych zasad – wystarczy zatankować paliwo na stacji bp, aktywować kupon w aplikacji BPme i rabat zostaje naliczony automatycznie przy płatności.

Nowe kupony pojawiają się co środę, ale – co istotne – można je wykorzystać w dowolnym dniu tygodnia. To rozwiązanie wyróżnia ofertę na tle wielu innych promocji dostępnych na rynku, które często ograniczają się do weekendów.

Promocja pozwala na zatankowaniu aż 50l paliwa z rabatem.

Jakość, która ma znaczenie w trasie

W weekendowej podróży liczy się nie tylko cena, ale także niezawodność i wydajność paliwa. Wszystkie paliwa dostępne na stacjach bp – zarówno benzyna bezołowiowa 95, jak i olej napędowy – wzbogacone są technologią ACTIVE, opracowaną przez inżynierów firmy.

Jej zadaniem jest ograniczenie powstawania zanieczyszczeń w silniku oraz usuwanie tych, które mogły już się nagromadzić. Cząsteczki dodatku przywierają do osadów, pomagając je odrywać, a jednocześnie tworzą warstwę ochronną na czystych powierzchniach silnika, spowalniając ich ponowne odkładanie.

Regularne stosowanie paliw z technologią ACTIVE może wspierać płynniejszą pracę silnika, bardziej efektywne zużycie paliwa oraz większy zasięg na jednym tankowaniu – co dodatkowo wzmacnia korzyści płynące z promocji.

i Autor: bp/ Materiały prasowe

Majówka w drodze… i szansa na kolejne podróże

Aplikacja BPme jest czymś więcej niż tylko narzędziem do aktywacji rabatu – to także przestrzeń, w której kierowcy znajdą dodatkowe oferty i promocje dopasowane do ich codziennych potrzeb w trasie. Warto podkreślić, że w związku z 35-leciem obecności bp w Polsce takich jubileuszowych promocji pojawia się w więcej aplikacji znacznie więcej.

Warto zainteresować się jubileuszowym konkursem, w którym do wygrania jest rodzinny kamper – nagroda idealnie wpisująca się w ideę podróżowania i hasło „35 lat w drodze z bp”.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zrealizować określone zadania zakupowe oraz wykonać kreatywne zadanie konkursowe. Oprócz nagrody głównej – rodzinnego kampera Sun Living by Adria Mobil, który zwycięzca otrzyma na własność, przewidziano również liczne nagrody dodatkowe, takie jak wynajem kampera na wakacje czy bony paliwowe.

Wiosenne podróże to doskonały moment, aby wziąć udział w konkursie – kto wie, być może kolejne święta będzie można spędzić już w drodze… własnym kamperem.

Spokojna podróż z bp

Dzięki połączeniu jakości paliwa, wygody aplikacji i realnych oszczędności możesz skupić się na tym, co najważniejsze – drodze do bliskich i wspólnych chwilach.