Skromny pogrzeb Haliny Kowalskiej. Gwiazdę PRL-u pochowano w niezwykłej urnie

Zmarła Halina Kowalska. Niezapomniana gwiazda z czasów PRL miała 84 lata

Urodzona 27 lipca 1941 roku Halina Kowalska należała do grona najbardziej znanych twarzy polskiego kina i telewizji w czasach PRL. Widzowie pokochali ją za role w takich filmach i serialach jak "Nie ma róży bez ognia", "Nie lubię poniedziałku", "Alternatywy 4", "Sanatorium pod Klepsydrą" czy "W labiryncie". Oprócz kariery na ekranie, z powodzeniem występowała również na teatralnych scenach, tworząc wybitne postacie.

Przez blisko dziesięć ostatnich lat Halina Kowalska mieszkała w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Trafiła tam wraz ze swoim ukochanym mężem, Włodzimierzem Nowakiem. Tworzyli wyjątkowo zgrany duet aż do marca 2022 roku, kiedy to mężczyzna zmarł. To wydarzenie mocno odbiło się na zdrowiu wybitnej aktorki, która z czasem zaczęła borykać się z kłopotami z pamięcią. W ostatnich miesiącach życia walczyła również z chorobą nowotworową. Zmarła 18 lutego, w wieku 84 lat.

Pogrzeb Haliny Kowalskiej. Kto uczestniczył w ostatnim pożegnaniu na Powązkach?

Niedługo po odejściu legendy kina, do mediów dotarły informacje o dacie jej pochówku. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek, 26 marca. Tuż przed godziną 10:00, w kościele pw. św. Karola Boromeusza zebrali się najbliżsi zmarłej. Zwracał uwagę fakt, że na miejscu zabrakło znanych twarzy ze świata filmu, natomiast hołd aktorce oddali pracownicy skolimowskiego Domu Artystów.

Ceremonia pożegnalna obyła się bez tradycyjnej trumny. Prochy Haliny Kowalskiej zostały umieszczone w niewielkiej, jasnej urnie kamiennej, którą ozdobiono delikatnymi, złotymi detalami i krzyżem. Całe wydarzenie miało bardzo intymny i powściągliwy charakter.

Po zakończeniu mszy kondukt żałobny wyruszy na Cmentarz Powązkowski (tzw. Stare Powązki). Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, to właśnie tam przed czterema laty pochowano Włodzimierza Nowaka, męża artystki. Mężczyzna jeszcze za życia zadbał o to, by wykupić wspólne miejsce spoczynku dla siebie i swojej żony.

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie

Mieszkanki Domu Artystów w Skolimowie wspominają Halinę Kowalską