Data i miejsce pogrzebu Haliny Kowalskiej. Aktorka spocznie obok ukochanego męża

Halina Kowalska zmarła w Skolimowie. Gwiazda kina odeszła po ciężkiej chorobie

Halina Kowalska przyszła na świat 27 lipca 1941 roku i z czasem stała się niezwykle rozpoznawalną postacią w polskim kinie okresu PRL. Zagrała w produkcjach uznawanych obecnie za absolutną klasykę, takich jak „Nie ma róży bez ognia”, „Nie lubię poniedziałku”, „Alternatywy 4”, „Sanatorium pod Klepsydrą” oraz serialu „W labiryncie”. Oprócz sukcesów na dużym i małym ekranie aktorka regularnie zachwycała publiczność swoimi wybitnymi kreacjami na deskach teatralnych.

Jesień życia artystka postanowiła spędzić w Domu Artysty Weterana w Skolimowie, gdzie wprowadziła się w 2017 roku wraz ze swoim mężem Włodzimierzem Nowakiem. Para poznała się jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności, a niedługo później sformalizowała swój związek w urzędzie stanu cywilnego. Ze względu na drastycznie pogarszający się stan zdrowia ukochanego małżonkowie zdecydowali się na ślub kościelny w listopadzie 2021 roku. Niestety w marcu kolejnego roku Włodzimierz Nowak zmarł, co zapoczątkowało niezwykle trudny i bolesny okres w życiu aktorki.

Utrata męża okazała się dla Haliny Kowalskiej potężnym ciosem, po którym nigdy w pełni nie doszła do siebie. Współmieszkańcy ośrodka opiekuńczego przyznali, że ponad rok temu kondycja gwiazdy zaczęła drastycznie spadać. Według ich relacji artystka miała poważne kłopoty z pamięcią i przestała w ogóle rozpoznawać osoby ze swojego otoczenia.

Zobacz również:

20

„Nie wiedziała, z kim rozmawia. Nie poznawała ludzi. Nie chciała jeść i gasła w oczach. Nie przypominała już siebie - przekazał informator "Super Expressu".”

Szczegóły pogrzebu Haliny Kowalskiej. Uroczystości odbędą się na Starych Powązkach

Informację o śmierci wybitnej aktorki w dniu 18 marca oficjalnie potwierdzili przedstawiciele placówki w Skolimowie. Gwiazda zmagała się nie tylko z postępującą demencją, ale również z nowotworem, o czym poinformowała dziennikarzy osoba z otoczenia ośrodka. Świadkowie tych dramatycznych chwil relacjonowali, że wyniszczająca choroba całkowicie odebrała jej dawne siły. Kobieta uchodząca niegdyś za symbol piękna w ostatnich miesiącach życia drastycznie schudła i zmieniła się nie do poznania.

Bliscy oraz fani artystki dowiedzieli się już, gdzie będą mogli oddać jej hołd. Według doniesień dziennika „Fakt” uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek 26 marca. Halina Kowalska spocznie w rodzinnym grobowcu zlokalizowanym na warszawskich Starych Powązkach u boku swojego męża. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10 w stołecznym kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza.

20