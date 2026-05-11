Magdalena Boczarska zachwyciła w finale "Tańca z Gwiazdami". Jej freestyle poruszył do łez Julię Wieniawę

Freestyle Magdaleny Boczarskiej zachwycił widzów

Od pierwszego odcinka 18. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Magdalena Boczarska była uważana za jedną z faworytek programu. Kojarzona dotąd z poważnymi kreacjami na ekranie, udowodniła, że doskonale czuje się również na parkiecie, prezentując bardzo wysoki poziom umiejętności. W finale programu stworzyła niezwykłe widowisko taneczne.

52

Magdalena Boczarska w bieliźnie i łzy Julii Wieniawy

Występ Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke wykroczył daleko poza granice zwykłego tańca. Aktorka weszła do studia w szlafroku, by chwilę później zatańczyć część choreografii jedynie w bieliźnie. W studiu zapanowała absolutna cisza. Później gwiazda założyła czerwoną sukienkę, a na parkiecie dołączył do niej m.in. Mateusz Banasiuk. Wyjątkowo teatralna i pełna emocji etiuda od samego początku przyciągała wzrok widowni. Kamera pokazała zapłakaną Julię Wieniawę, która nie była jedyną osobą poruszoną tym widowiskiem.

Sonda Czy lubisz jury "Tańca z Gwiazdami"? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Jurorzy ocenili taniec Magdaleny Boczarskiej

Ostatni występ Magdaleny Boczarskiej w programie wywarł ogromne wrażenie na jurorach. Para otrzymała owacje na stojąco oraz najwyższą możliwą liczbę punktów.

"Jak stanęłaś, była taka krzycząca cisza. Byłaś taka bezbronna"

- skomentował poruszony Tomasz Wygoda.

Swoje uznanie wyraził również Rafał Maserak:

"Jeszcze targają mną emocje. Mieliśmy igrzyska taneczne, a teraz mamy teatr tańca w Telewizji Polsat. Warto było czekać te 10 tygodni, żebyś pokazała to, co pokazałaś teraz na parkiecie. Ja aż cały wstawałem, unosiłem się..."

Takie chwile w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" należą do rzadkości - moment, w którym rozrywka przeradza się w coś znacznie głębszego, co zapada w pamięć na długo. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke dali publiczności niezapomniany, artystyczny pokaz tańca.