Jaki telewizor 65 cali wybrać do nowej konsoli?

Ułatwi to wybór nowoczesnego telewizora 65 cali, który doskonale sprawdzi się do grania dzięki dobranej specyfikacji. Jest to kluczowe, aby można było w pełni cieszyć się płynnym i ostrym obrazem, odpowiednio nasyconą czernią i wyraźnym HDR. Sprawdź, dlaczego 65" to optymalny wybór dla gracza, jaką technologię wyświetlania obrazu wybrać oraz poznaj polecane modele TV z oferty sklepu Sferis.

Optymalne pole widzenia przy 65 calach

W popularnym sklepie z RTV i AGD można znaleźć wiele różnych modeli, które różnią się m.in. przekątną ekranu. Ze wszystkich dostępnych wariantów największym zainteresowaniem wśród graczy cieszą się telewizory 65 cali. Warto o tym pamiętać podczas wybierania nowego telewizora, ponieważ za takim zakupem przemawia wiele argumentów. Większy ekran to przede wszystkim większe pole widzenia w grach, co daje graczowi dużą przewagę, a w najnowszych i starannie zaprojektowanych produkcjach pozwoli w pełni doświadczyć świata gry w sposób najbardziej zgodny z wizją twórców. Doskonale widać to na przykładzie takich gier jak Cyberpunk 2077, Dead Island 2 czy Hellblade II. Z nowoczesnymi konsolami współpracują praktycznie wszystkie modele telewizorów niezależnie od zastosowanej technologii wyświetlania obrazu, ale nie każdy model wyświetli idealny obraz. Pierwszą kluczową rzeczą jest wybór między OLED a Neo QLED.

Co wybrać do grania: OLED czy Neo QLED?

Gracze, którzy najczęściej czas na swoje hobby znajdują dopiero późnym wieczorem, powinni sprawdzić polecane modele telewizorów OLED. W takich warunkach można uzyskać idealną czerń, świetny kontrast oraz krótki czas reakcji. Nieco gorszy obraz będzie wyświetlany w jasnych wnętrzach, dlatego gracze używający konsoli w ciągu dnia mogą zapoznać się z możliwościami technologii Neo QLED. Mocniej świecą, przez co dają lepszy obraz w ciągu dnia.

Wybór telewizora a dostępny budżet

Klienci, którzy nie chcą zapoznawać się ze specyfikacjami urządzeń, mogą wybrać którąś z poniższych propozycji. Są to sprawdzone modele z takich kategorii jak telewizory budżetowe, optymalny wybór dla gracza i wariant dla wymagających:

- W cenie do 2000 zł można kupić m.in. TCL 65P79K. Jest to 65-calowy QLED z Google TV z Dolby Atmos i 4K. Tańsza alternatywa to pozbawiony wielu opcji Samsung UE65U8092FU LED 4K. Optymalny wybór dla gracza - Philips 65MLED920 z matrycą QD-Mini LED z 120 Hz i Ambilight pozwoli uzyskać doskonały obraz oraz klimatyczne podświetlenie. Samsung QE65QN80F z technologią Neo QLED i 120 Hz daje jasny obraz i ma wyraźny kontrast.

Najlepszy telewizor do konsoli Xbox / PlayStation

Większy budżet otwiera przed graczami dostęp do telewizorów z odświeżaniem 144 Hz i technologii OLED. Przykładem są telewizor Samsung QE65S90F ze wsparciem Dolby Atmos i LG OLED65G51LW ze specjalną matrycą OLED evo, która dobrze znosi wielogodzinne sesje. Prezentowane modele obsługują funkcje dedykowane konsolom, co dodatkowo poprawia obraz i komfort podczas zabawy.

Materiał sponsorowany