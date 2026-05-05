Matura matematyka 2026. Arkusz pdf, zadania i odpowiedzi 5.05

Matura z matematyki od lat uchodzi wśród zdających za najbardziej wymagającą część obowiązkowego maratonu egzaminacyjnego. We wtorek, 5 maja punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści w całym kraju otworzyli arkusze na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół średnich mają dokładnie 180 minut na uporanie się ze wszystkimi poleceniami przygotowanymi przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poniżej prezentujemy komplet materiałów pozwalających na szczegółową weryfikację oddanych przez abiturientów odpowiedzi tuż po wyjściu z sali.

Matura 2026 - oficjalne arkusze CKE z matematyki podstawowej

Podobnie jak w poprzednich edycjach, sprawdzian wiedzy matematycznej odbył się w dwóch wariantach, dostosowanych do trybu nauczania: Formule 2023 oraz Formule 2015. W arkuszach egzaminacyjnych znalazły się zadania zamknięte i otwarte, gdzie te drugie wymuszały zapisanie całego toku obliczeniowego, a nie wyłącznie ostatecznego rezultatu. Oceniana była tu przede wszystkim biegłość w analizowaniu przedstawionych danych oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Oficjalne arkusze CKE trafiły do sieci o godzinie 14:00. Możecie je zobaczyć w naszym artykule.

Matura 2026 - odpowiedzi z matematyki na poziomie podstawowym

Państwowa komisja nie podaje natychmiast oficjalnego schematu punktowania. Jednak tuż po udostępnieniu oryginalnych arkuszy, na naszej stronie zostaną zaprezentowane nieoficjalne odpowiedzi opracowane przez eksperta z projektu Matematyka Gryzie. Dzięki temu zdający będą mogli sprawnie przeliczyć zdobyte punkty i ocenić swoje szanse na pozytywne zaliczenie egzaminu dojrzałości.