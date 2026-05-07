Kampania #ProudToBeaWorkingMum2026 - wyjątkowa akcja dla kobiet!

Kampania „Proud To Be a Working Mum” wychodzi z założenia, że macierzyństwo w żadnym wypadku nie powinno kolidować z aktywnością zawodową. Polska potrzebuje pełnego wykorzystania potencjału kobiet zarówno w polityce, na rynku pracy, jak i w sektorze pozarządowym. Właśnie dlatego zainicjowano tę społeczną akcję, aby w Dniu Matki nie tylko zjednoczyć kobiety aktywne zawodowo, ale także wzmocnić ich poczucie dumy z osiągnięć i budować dla nich szerokie społeczne poparcie. Celem jest, by każda matka pracująca zawodowo mogła z przekonaniem powiedzieć: „Jestem mamą aktywną zawodowo i jestem z siebie dumna!”.

Niewykorzystany potencjał kobiet na rynku pracy

Pomimo że kobiety stanowią 52% społeczeństwa i aż 66% absolwentek wyższych uczelni, ich potencjał wciąż pozostaje w dużej mierze niewykorzystany w Polsce. Nasz kraj plasuje się na czwartym miejscu od końca w Unii Europejskiej pod względem aktywności zawodowej kobiet, co oznacza, że około 2,3 miliona kobiet w wieku produkcyjnym, czyli 23% tej grupy, pozostaje poza rynkiem pracy. Szczególnie alarmująca jest widoczna luka rodzicielska: wśród rodziców dzieci w wieku 1–3 lat pracuje jedynie 66% matek, podczas gdy aktywnych zawodowo jest aż 98% ojców. Te dysproporcje świadczą o głęboko zakorzenionych barierach, które utrudniają kobietom powrót do pracy po urodzeniu dziecka.

Podobne nierówności obserwujemy w sferze wpływu i decyzyjności. Kobiety zajmują około 31% miejsc w Sejmie, 20% w Senacie oraz 38,5% w Parlamencie Europejskim, co jest wynikiem dalekim od reprezentatywnego dla ich udziału w społeczeństwie. W biznesie sytuacja również nie napawa optymizmem – kobiety napotykają tak zwany „szklany sufit”. Chociaż zajmują około 42,6% stanowisk menedżerskich, to w 140 największych spółkach giełdowych w Polsce stanowią zaledwie 19,9% składu władz spółek, a w samych zarządach ich udział spada do zaledwie 15%. To pokazuje, że droga do najwyższych szczebli zarządzania i decyzyjności jest dla nich znacznie trudniejsza, co ogranicza innowacyjność i rozwój gospodarczy kraju.

Przełamywanie stereotypów

Uwolnienie pełnego potencjału zawodowego kobiet przyniosłoby ogromne korzyści na wielu płaszczyznach. Indywidualnie umożliwiłoby kobietom realizację w różnych dziedzinach życia, zwiększając ich poczucie sprawstwa. Na poziomie rodzinnym przełożyłoby się na większe wpływy do budżetu domowego, promowanie partnerstwa w związkach oraz dostarczanie dzieciom inspirujących wzorców. Społecznie oznaczałoby to większą równość płci na rynku pracy i zmniejszenie przemocy ekonomicznej. Z perspektywy ekonomicznej, pełniejsze zaangażowanie kobiet w życie zawodowe przyczyniłoby się do lepszego rozwoju gospodarki i zapobiegania ubóstwu emerytalnemu. Niestety, wizja matki aktywnej zawodowo często bywa naznaczona łatką „egoistki”, kobiety skupionej wyłącznie na własnych potrzebach. Kampania stanowczo sprzeciwia się takiemu postrzeganiu, podkreślając, że kobiety mają ambicje zawodowe, które często są tłumione przez brak elastyczności rynku pracy, niedostateczne partnerstwo w związkach oraz wynikające z tego ogromne obciążenie pracą opiekuńczą i obowiązkami domowymi. To wszystko zmusza kobiety do rezygnacji z aktywności zawodowej, ze szkodą dla całego społeczeństwa.

Główne czynniki ograniczające potencjał kobiet to utrwalone stereotypy płciowe, nieelastyczność rynku pracy oraz brak systemowych rozwiązań wspierających, takich jak odpowiednio rozwinięty system opieki dla małych dzieci. Powszechna dyskryminacja kobiet, zwłaszcza matek, zbiera swoje żniwa. Badania RPO z 2022 roku wskazują, że niemal co trzecia Polka czuje się dyskryminowana ze względu na płeć, a aż 43% mężczyzn uważa, że kobiety mniej znają się na polityce i jest ona dla nich zbyt skomplikowana. Co więcej, problemem jest również niska samoocena kobiet – badanie „Bariery do Kariery” przeprowadzone przez dr Martę Biercę z WiseRabbit i Alicję Wysocką-Świtałę z CluePR wykazało, że 40% kobiet uważa swoje osiągnięcia za „nic takiego”, a 48% ma trudności ze staraniem się o podwyżkę czy awans. Na drodze do awansu kobiet stoją nie tylko krzywdzące stereotypy, ale przede wszystkim problem z łączeniem pracy z opieką nad dziećmi. Według PIE (2022), to wciąż kobiety wykonują większość obowiązków domowych, nawet w parach, gdzie oboje rodziców pracuje zawodowo. Często kobiety rezygnują z możliwości awansu, ponieważ koliduje to z ich obowiązkami opiekuńczymi i domowymi. Co istotne, mężczyźni – stanowiący drugą największą grupę w Polsce (48%) – nie napotykają takich barier. Nie ma akcji nawołujących, że ojcostwo da się połączyć z karierą, a pracujący ojciec nie budzi wątpliwości czy pytań typu „kto zajmuje się twoimi dziećmi?”. Jak podkreśla Paulina Janiak, współwłaścicielka Femmeritum: „Akcja #ProudToBeaWorkingMum ma uzmysłowić kobietom, jak ważne są dla świata, jaki mają potencjał i jak ważne jest, aby ten potencjał wykorzystywały. Macierzyństwo jest ważne dla wielu kobiet, ale nie jest wyłącznym determinantem wykorzystania ich potencjału. Mamy znacznie więcej do zaoferowania światu”.

#ProudToBeAWorkingMum już od 11 maja

Akcja #ProudToBeAWorkingMum, rozpoczynająca się 11 maja, zachęca pracujące mamy do opublikowania w mediach społecznościowych wpisu z hasztagiem #PROUDMUM2026 i opisania swojej historii, odpowiadając na pytanie: „Jestem mamą aktywną zawodowo i jestem z siebie dumna. Dlaczego?”. Akcji towarzyszyć będzie również publikacja przewodnika dobrych praktyk, którego premiera zaplanowana jest na 29 maja 2026 roku. Przewodnik ten stanowi podsumowanie pracy ekspertów z różnych firm, skupiających się na wspieraniu kobiet w powrotach do pracy po urodzeniu dziecka. Wszystkie szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://proudmum.femmeritum.pl.

Inicjatorem i realizatorem akcji jest Femmeritum, firma wspierająca pracodawców w budowaniu dobrostanu w organizacjach. Femmeritum towarzyszy pracodawcom na każdym etapie projektu – od badania potrzeb i oceny dojrzałości organizacji, poprzez wypracowywanie konkretnych rozwiązań z pracownikami, aż po pełne wdrożenie programu.