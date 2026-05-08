Wojciech Mann ma problemy z chodzeniem, ale i tak przybył pożegnać przyjaciela. Pojawił się na pogrzebie Andrzeja Olechowskiego

Wojciech Mann informuje o śmierci Andrzeja Olechowskiego

25 kwietnia zmarł 78-letni Andrzej Olechowski. W przeszłości pełnił on funkcje ministra, dyplomaty, cenionego ekonomisty, a także współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. Tę smutną informację opublikował w sieci jego wieloletni przyjaciel Wojciech Mann (78 l.).

Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się Nim zaopiekuje – napisał dziennikarz na portalu społecznościowym.

Ostatnie pożegnanie polityka miało miejsce w środę 6 maja. Równo o 14:00 w wilanowskim Kościele św. Anny rozpoczęła się oficjalna msza żałobna, która przyciągnęła ogromne tłumy. Przed ołtarzem wyeksponowano marmurową, czarno-białą urnę, w sąsiedztwie której znalazła się fotografia Andrzeja Olechowskiego oraz ułożono wieńce.

Mann na pogrzebie Andrzeja Olechowskiego

Na pogrzebie zjawiło się mnóstwo rozpoznawalnych postaci. Rodzimą scenę polityczną reprezentowali w tym dniu premier Donald Tusk oraz były prezydent Bronisław Komorowski, a także tacy działacze jak Marcin Święcicki, Małgorzata Kidawa-Błońska i Wojciech Olejniczak.

Świat artystyczny reprezentował scenograf i zdobywca Oscara Allan Starski wraz z żoną. Zjawił się tam również Piotr Kraśko. Na ceremonii nie mogło zabraknąć Wojciecha Manna, który przyszedł na miejsce w asyście swojego syna.

Polityk pracował dawniej w Polskim Radiu w roli DJ-a oraz prezentera. To właśnie w tym miejscu jego relacja z Wojciechem Mannem mocno się rozwinęła. Obaj znali się od czasów szkolnych, a połączyła ich bezwarunkowa pasja do muzyki. Ich przyjaźń przetrwała przeszło 60 lat.

