Maksymalne ceny paliw 5 maja. Ile zapłacimy na stacjach we wtorek?

Oficjalne ceny maksymalne paliw

Od wtorku, 5 maja 2026 roku, na polskich stacjach paliw zaczną obowiązywać nowe, regulowane stawki. Zgodnie z komunikatem rządu, maksymalna cena benzyny Pb95 nie przekroczy 6,49 zł/l, a za benzynę Pb98 zapłacimy maksymalnie 6,99 zł/l. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego (ON) została ustalona na poziomie 7,31 zł/l. Oznacza to, że zatankowanie do pełna 50-litrowego baku najpopularniejszej benzyny 95 będzie teraz kosztować 324,50 zł.

Wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej to kluczowy element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Program ten ma na celu wsparcie polskich rodzin i gospodarki poprzez mechanizmy regulacyjne oraz radykalne obniżenie opodatkowania – VAT zredukowano z 23% do 8%, a stawki akcyzy obniżono do minimalnych dopuszczalnych poziomów.

Skąd bierze się cena na stacji?

Ustalona przez rząd cena maksymalna nie jest przypadkowa. Oblicza się ją według stałej formuły, w której jedynym zmiennym elementem branym pod uwagę jest hurtowa cena paliwa. Oto pełna lista:

średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym (jedyna zmienna),

(jedyna zmienna), podatki: akcyza i opłata paliwowa,

marża sprzedażowa (0,30 zł/l),

podatek VAT (obniżony z 23% do 8%).

Co dalej z cenami? Analiza i prognoza

Aby przewidzieć przyszłe ceny, trzeba patrzeć na rynek hurtowy. W cennikach Orlenu, które są głównym punktem odniesienia dla rynku, najpopularniejsza benzyna 95 w swoim najnowszym notowaniu z 1 maja podrożała o blisko 3 grosze na litrze względem poprzedniego dnia (wzrost z 5681 zł/m3 na 5708 zł/m3) i kosztuje obecnie netto 5,71 zł/l. Ten obraz potwierdza średnia cena ze wszystkich krajowych rafinerii, która wynosi dziś dokładnie 5,71 zł/l.

Ta zmiana to efekt sytuacji na światowych rynkach. Na cenę w polskich rafineriach wpłynęły głównie dwa czynniki:

Ceny ropy naftowej: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 109 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła na skutek napięć na Bliskim Wschodzie.

Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 109 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach rosła na skutek napięć na Bliskim Wschodzie. Kurs dolara: Polski złoty jest jednak silny w stosunku do dolara (kurs w okolicach 3,61 PLN), co zauważalnie obniża koszty importu surowca rozliczanego w amerykańskiej walucie.

Co to wszystko oznacza dla kierowców? Biorąc pod uwagę wzrost cen ropy oraz mocnego złotego, w najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymania wysokich cen paliw blisko wprowadzonych przez rząd limitów. Planując większe wydatki na paliwo, warto śledzić doniesienia z rynków walut i surowców, ponieważ to one zapowiadają przyszłe zmiany przy dystrybutorze.