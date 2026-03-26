Szczegóły pogrzebu Haliny Kowalskiej. Mąż artystki przygotował dla niej grób jeszcze przed swoją śmiercią

Śmierć Haliny Kowalskiej w Skolimowie

Widzowie musieli pożegnać ulubioną artystkę 18 marca, gdy przegrała walkę z ciężką chorobą. Ostatnie miesiące życia Halina Kowalska spędziła w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Jak ustalił Super Express, stan zdrowia aktorki pogarszał się z dnia na dzień w dramatycznym tempie. Gwiazda zmagała się z brakiem apetytu oraz narastającymi problemami z pamięcią, przez co stopniowo traciła kontakt z rzeczywistością. Dodatkowo jej organizm był systematycznie niszczony przez chorobę nowotworową. O trudnych chwilach opowiedziała anonimowo jedna z osób pracujących w ośrodku.

Halina od kilku lat miała problemy z pamięcią. Nie poznawała ludzi. Ponad rok spędziła w szpitaliku Skolimowa (część domu, w której przebywają bardzo chorzy mieszkańcy - przyp. aut.). Przed śmiercią trafiła do normalnego szpitala, ale zmarła w Skolimowie, do którego wróciła. Zmarła w środę około godziny 13. Poza demencją miała raka

Włodzimierz Nowak zadbał o wspólny grób dla Haliny Kowalskiej

Znamy już dokładny harmonogram uroczystości żałobnych, które odbędą się w czwartek 26 marca. Punktualnie o godzinie 10:00 w warszawskim kościele św. Karola Boromeusza rozpocznie się msza w intencji zmarłej. Po nabożeństwie trumna z ciałem artystki zostanie przewieziona na Stare Powązki. Halina Kowalska spocznie w rodzinnym grobowcu obok swojego męża, którego wcześniejsze odejście było dla niej niezwykle bolesnym doświadczeniem.

Włodzimierz Nowak zmarł w 2022 roku. Zanim odszedł, zdążył formalnie uregulować wszystkie kwestie związane z miejscem pochówku dla siebie i swojej żony. Para dzieliła życie przez ponad sześćdziesiąt lat. Poznali się i zawarli związek małżeński jeszcze przed dwudziestymi urodzinami, natomiast zaledwie pięć lat temu zdecydowali się na uroczystość kościelną. O szczegółach poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" Bożena Pomacho, dyrektorka placówki w Skolimowie.

Pani Halina Kowalska zmarła tutaj w tym domu 18 marca. Niestety nas opuściła. Była u nas od 2016 roku ze swoim mężem. Nawet brali tu ślub. Pogrzeb będzie w najbliższy czwartek na Powązkach. O godzinie 10 odbędzie się msza w kościele Boromeusza i wyprowadzenie zwłok na Powązki. Jeżeli ktoś miałby życzenie, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości. Smutnej co prawda, ale pani Halina Kowalska była bardzo sławną aktorką i bardzo zacnym człowiekiem, więc serdecznie zapraszam. Bardzo była lubiana, była dobrym duchem tego domu. Zostanie złożona do tego samego grobu, który przygotował właśnie pan Włodzimierz. Zadbał o to, jeszcze będąc tutaj mieszkańcem naszego domu

Pomnik, pod którym leży Włodzimierz Nowak, prezentuje się skromnie i zarazem bardzo gustownie. Wyryto na nim dane obojga małżonków, w tym ich daty urodzenia oraz profesje, którymi zajmowali się przez całe życie. Na płycie umieszczono również archiwalne fotografie z czasów ich młodości. Po stronie należącej do Haliny Kowalskiej pozostawało do tej pory jedynie puste miejsce na wpisanie daty jej śmierci.

