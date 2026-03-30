Obwodnica Milicza przybliża się. 10 firm chce budować trasę wokół Milicza

Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 to jedna z tras budowana w ramach programu 100 obwodnic. Celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego w centrum miasta, przez który przebiega ruch tranzytowy na trasie z Wrocławia przez Trzebnicę, Milicz, Krotoszyn do Jarocina.

Trasa rozpocznie się w lesie między Lasowicami a Miłochowicami. Następnie skieruje się na zachód w stronę Kaszowa, dalej biegnąc przez lasy przetnie okolice Ostoi oraz rzekę Barycz, nad którą zostanie wybudowany most. Dalej obwodnica skrzyżuje się z drogą wojewódzką nr 439 relacji Milicz-Żmigród gdzie powstanie rondo, podobnie z drogą powiatową z Milicza do Gogołowic. Na wysokości Stawca nowa trasa połączy się z drogą krajową nr 15. Animacja prezentująca przebieg trasy znajduje się na końcu artykułu.

Obejście miasta pozwolić ma na przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum, co usprawni ruch w Miliczu oraz poprawi bezpieczeństwo na jego ulicach.

- Obwodnica Milicza będzie drogą główną ruchu przyspieszonego z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu i projektowaną prędkością wynoszącą 90 km/h. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi poprzeczne oraz wybudowane nowe skrzyżowania i drogi dojazdowe. Powstaną również obiekty inżynierskie, m.in. most nad Baryczą, do tego elementy infrastruktury ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego - informuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

W poniedziałek 30 marca poznaliśmy oferty w przetargu na budowę trasy. Swoje oferty przedłożyło 10 firm wyceniając prace na kwoty od 158,4 mln zł do 277,8 mln zł, z czego aż 9 ofert mieści się w założonym przez GDDKiA budżecie. Teraz dyrekcja przystąpi do analizy ofert. Plan zakłada podpisanie umowy jeszcze w tym roku, dzięki czemu wykonawca przystąpi do projektowania oraz budowy trasy.

Jak informuje GDDKiA, wykonawca będzie mieć 10 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej. Kolejne 12 miesięcy na uzyskanie tej decyzji oraz 22 miesiące na budowę obwodnicy. Prace w terenie mają ruszyć w połowie 2028 r., a droga ma być gotowa w drugiej połowie 2030 r.

