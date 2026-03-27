Marek Długozima zawieszony w obowiązkach burmistrza. Kto teraz rządzi w gminie Trzebnica?

Przypomnijmy, że w czwartek 26 marca burmistrz Marek Długozima został zatrzymany i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Opolu. Tam usłyszał zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień poprzez doprowadzanie do realizacji inwestycji finansowanych z budżetu Gminy Trzebnica, które służyły celom prywatnym czy przyjmowanie łapówek od jednej z urzędniczek.

Burmistrz wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł, jednak do pracy w urzędzie nie wróci bo został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Kto zatem rządzi w gminie?

- W tej sytuacji przepisy jasno mówią o tym, że obowiązki burmistrza przejmuje zastępca. To ma pozwolić funkcjonować gminie bez zakłóceń. Jeżeli w danym samorządzie funkcjonuje zastępca burmistrza to rola wojewody ma tu charakter wyłącznie formalny - informuje Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej.

W takiej sytuacji władzę w gminie Trzebnica przejęła zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Jak powiedziała Radiu ESKA: gmina Trzebnica funkcjonuje bez zmian.

- Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jako zastępca burmistrza gminy Trzebnica przejęłam w tej chwili wszystkie jego obowiązki. Ta sytuacja w żaden sposób nie wpłynie na pracę Urzędu Miejskiego i organizację naszego samorządu. Ciągłość władzy została zachowana dlatego mieszkańcy Trzebnicy mogą być spokojni, bo my jako samorząd będziemy realizować wszystkie nasze obowiązki. Proszę też by pamiętać o zasadzie domniemania niewinności, nie ferujmy wyroków i czekajmy na sądowe rozstrzygnięcia - mówi Radiu ESKA Krystyna Haładaj, zastępca burmistrza gminy Trzebnica.

Dodajmy, że Prokuratura Okręgowa w Opolu zawnioskowała już o wydłużenie o kolejne pół roku śledztwa ws. nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.