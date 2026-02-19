Rusza budowa obwodnicy Obornik Śląskich! Podpisano umowę z wykonawcą trasy

2026-02-19 14:47

Za trzy lata przejedziemy po obwodnicy Obornik Śląskich. Władze Dolnego Śląska podpisały umowę z wykonawcą 6,4-kilometrowej trasy, która wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy. Dzięki tej inwestycji ruch w centrum miasta zmaleje nawet o 70 procent!

Obwodnica Obornik Śląskich ominie miasto od południowej strony



Autor: Gmina Oborniki Śląskie/ CC0 4.0 Obwodnica Obornik Śląskich ominie miasto od południowej strony

Szczęśliwy finał wieloletnich starań

Prace nad budową obwodnicy Obornik Śląskich zaczęły się ponad 15 lat temu. Wtedy to władze wojewódzkie szukały alternatywy dla skomunikowania autostrady A4 z planowaną drogą ekspresową S5. W tym celu wybudowano m.in. most i obwodnicę Brzegu Dolnego czy obwodnicę Miękini. Budowa obwodnicy Obornik Śląskich jest kolejnym etapem usprawniania ruchu tranzytowego na północy województwa oraz poprawy bezpieczeństwa w samym mieście.

- Ta obwodnica o długości blisko 6,5 km usprawni połączenie z autostradą i drogą ekspresową, wyprowadzi też ruch tranzytowy poza Oborniki Śląskie. Docelowo ruch zmniejszy się o 70 procent co ułatwi mieszkańcom poruszanie się po mieście, poprawi też jakość powietrza w Obornikach Śląskich - informuje wicemarszałek Michał Rado.

Podpisanie umowy z wykonawcą trasy cieszy władze gminy Oborniki Śląskie, które od lat naciskały na Zarząd Województwa by zrealizować zaplanowaną inwestycję.

- Walczyliśmy o tą inwestycję by poprawić bezpieczeństwo w samym mieście. Dzięki obwodnicy ruch zmaleje o 70 procent, znikną też przejeżdżające przez centrum ciężarówki i cysterny przewożące chemikalia z zakładu w Brzegu Dolnym. Sama budowa nie spowoduje znaczących utrudnień na terenie gminy, co również jest dobrą wiadomością - mówi Arkadiusz Poprawa, burmistrz gminy Oborniki Śląskie.

Powstanie droga, ronda oraz tunel

Obwodnica Obornik Śląskich będzie mieć ok. 6,4 km długości. Trasa rozpocznie się między Rościsławicami i Jarami, od południowej strony ominie Oborniki Śląskie i dotrze do Wilczyna. W planach jest budowa czterech rond, 11 mostów, przejścia dla zwierząt czy wykonanie tunelu pod linią kolejową Wrocław-Poznań.

- Budowa tunelu będzie się odbywać metodą wciskania obiektu pod nasyp kolejowy z jednoczesnym wybieraniem gruntu. Sam element konstrukcji będzie powstawać na zewnątrz i następnie będzie wciskany pod linię kolejową. Z pewnością będzie to wymagać spowolnienia ruchu pociągów, co ustalamy obecnie z PKP - mówi Piotr Mikołajczak z firmy Strabag, która będzie budować obwodnicę.

Inwestycja realizowana przez samorząd Dolnego Śląska ma ułatwić skomunikowanie autostrady z drogą ekspresową. Jednak sama obwodnica nie rozwiąże wszystkich problemów, dlatego władze województwa myślą już o kolejnych projektach usprawniających ruch w powiecie trzebnickim.

- Dzisiaj startuje budowa obwodnicy Obornik Śląskich, ale nie tylko bo w planach województwa jest jeszcze wyprostowanie zakrętu przed Droszowem czy poprawa bezpieczeństwa przy skręcie na Kowale, to wszystko na drodze wojewódzkiej 340 łączącej Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie oraz Trzebnicę - zauważa Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku a w latach 2008-2010 Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Obwodnica będzie kosztować 86 mln zł. Prace wykonywane przez firmę Strabag rozpoczną się na wiosnę a zakończą na początku 2029 r.