Rusza budowa obwodnicy Obornik Śląskich! Podpisano umowę z wykonawcą trasy

Szczęśliwy finał wieloletnich starań

Prace nad budową obwodnicy Obornik Śląskich zaczęły się ponad 15 lat temu. Wtedy to władze wojewódzkie szukały alternatywy dla skomunikowania autostrady A4 z planowaną drogą ekspresową S5. W tym celu wybudowano m.in. most i obwodnicę Brzegu Dolnego czy obwodnicę Miękini. Budowa obwodnicy Obornik Śląskich jest kolejnym etapem usprawniania ruchu tranzytowego na północy województwa oraz poprawy bezpieczeństwa w samym mieście.

- Ta obwodnica o długości blisko 6,5 km usprawni połączenie z autostradą i drogą ekspresową, wyprowadzi też ruch tranzytowy poza Oborniki Śląskie. Docelowo ruch zmniejszy się o 70 procent co ułatwi mieszkańcom poruszanie się po mieście, poprawi też jakość powietrza w Obornikach Śląskich - informuje wicemarszałek Michał Rado.

Podpisanie umowy z wykonawcą trasy cieszy władze gminy Oborniki Śląskie, które od lat naciskały na Zarząd Województwa by zrealizować zaplanowaną inwestycję.

- Walczyliśmy o tą inwestycję by poprawić bezpieczeństwo w samym mieście. Dzięki obwodnicy ruch zmaleje o 70 procent, znikną też przejeżdżające przez centrum ciężarówki i cysterny przewożące chemikalia z zakładu w Brzegu Dolnym. Sama budowa nie spowoduje znaczących utrudnień na terenie gminy, co również jest dobrą wiadomością - mówi Arkadiusz Poprawa, burmistrz gminy Oborniki Śląskie.

Powstanie droga, ronda oraz tunel

Obwodnica Obornik Śląskich będzie mieć ok. 6,4 km długości. Trasa rozpocznie się między Rościsławicami i Jarami, od południowej strony ominie Oborniki Śląskie i dotrze do Wilczyna. W planach jest budowa czterech rond, 11 mostów, przejścia dla zwierząt czy wykonanie tunelu pod linią kolejową Wrocław-Poznań.

- Budowa tunelu będzie się odbywać metodą wciskania obiektu pod nasyp kolejowy z jednoczesnym wybieraniem gruntu. Sam element konstrukcji będzie powstawać na zewnątrz i następnie będzie wciskany pod linię kolejową. Z pewnością będzie to wymagać spowolnienia ruchu pociągów, co ustalamy obecnie z PKP - mówi Piotr Mikołajczak z firmy Strabag, która będzie budować obwodnicę.

Inwestycja realizowana przez samorząd Dolnego Śląska ma ułatwić skomunikowanie autostrady z drogą ekspresową. Jednak sama obwodnica nie rozwiąże wszystkich problemów, dlatego władze województwa myślą już o kolejnych projektach usprawniających ruch w powiecie trzebnickim.

- Dzisiaj startuje budowa obwodnicy Obornik Śląskich, ale nie tylko bo w planach województwa jest jeszcze wyprostowanie zakrętu przed Droszowem czy poprawa bezpieczeństwa przy skręcie na Kowale, to wszystko na drodze wojewódzkiej 340 łączącej Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie oraz Trzebnicę - zauważa Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku a w latach 2008-2010 Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Obwodnica będzie kosztować 86 mln zł. Prace wykonywane przez firmę Strabag rozpoczną się na wiosnę a zakończą na początku 2029 r.