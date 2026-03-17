Niech się mury pną do góry! Ruszyło społeczne budownictwo w Miliczu

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "Zielona Dolina" to projekt zrzeszający kilkanaście gmin z Dolnego Śląska i Lubuskiego. Jej celem jest budowa tanich, niskoczynszowych mieszkań dla osób, których nie stać na zakup lokalu na rynku pierwotnym.

Milicki budynek powstaje na działce przy ul. Dębowej. Znajdzie się tam blok z 28 mieszkaniami o powierzchni od 42 do 56 mkw. z dwoma lub trzema pokojami wykończonymi "pod klucz". W budynku będzie winda, nie zabraknie miejsc postojowych oraz placu zabaw.

Oficjalna inauguracja inwestycji odbyła się w poniedziałek 16 marca. W jej trakcie głos zabierał m.in. prezes spółki SIM "Zielona Dolina" Stanisław Kieras podkreślając, że inwestycja rozpoczyna się od budowy jednego budynku, choć na tym terenie stanąć może ich znacznie więcej.

Burmistrz gminy Milicz Wojciech Piskozub podkreślał wagę ruszającej inwestycji dla mieszkańców Milicza.

- W Gminie Milicz jako jednej z pierwszych budowane są mieszkania niskoczynszowe, co jest odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców. Cieszymy się ogromnie, że wraz z rządowym wsparciem możemy wznieść ten budynek - mówił burmistrz Wojciech Piskozub.

W uroczystościach uczestniczył też wicewojewoda Piotr Sebastian Kozdrowicki, który wskazywał na bardzo duże zaawansowanie robót spółki SIM "Zielona Dolina". To jedna z czterech spółek, które realizować będą społeczne budownictwo na Dolnym Śląsku.

- Cieszków i Milicz wysuwają się na prowadzenie w naszym programie mieszkaniowym na Dolnym Śląsku, w przyszłym tygodniu dołączą do nich Oborniki Śląskie. Tylko w ramach tej spółki, tylko na Dolnym Śląsku powstanie 279 tanich, komfortowych i atrakcyjnych mieszkań na wynajem. Jest to możliwe dzięki środkom z budżetu państwa, który na inwestycje mieszkaniowe przeznacza 4,5 mld zł rocznie - mówił wicewojewoda Piotr Sebastian Kozdrowicki.

W uroczystym rozpoczęciu budowy wzięli udział też miliccy radni, wśród nich m.in. Piotr Lech, który w poprzedniej kadencji jeszcze jako burmistrz gminy rozpoczynał ten projekt. Dziś nie kryje satysfakcji z podjętej wówczas decyzji.

- Realizacja tego projektu wcale nie była taka oczywista, choćby w kontekście innych programów mieszkaniowych, które w Polsce się nie udały. SIM się powiódł bo zaangażował do projektu samorządy lokalne. Dobrze, że znaleźliśmy się w gronie samorządów realizujących takie inwestycje. Chcemy budować mieszkania, przekazywać do nich klucze by pokazywać mieszkańcom, że ten program działa - mówi radny Piotr Lech.

W tej chwili gmina Milicz wyłoniła 21 najemców mieszkań budowanych w ramach SIM-u. Kolejne nadal czekają na najemców, a trzeci nabór planowany jest w kwietniu. Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Miliczu.