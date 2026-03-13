40 zł za śmieci w Żmigrodzie. Mogło być drożej, ale gmina znalazła rozwiązanie [POSŁUCHAJ]

Podwyżka opłat związana jest w rozstrzygnięciem przetargu na wywóz odpadów w kolejnych dwóch latach. O kontrakt walczyły dwie firmy: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., które wyceniło usługę na niespełna 14,9 mln zł oraz Chemeko-System Sp. z o.o. proponująca stawkę 13,1 mln zł. I to właśnie ta oferta wygrała gminny przetarg.

Aby sfinansować system śmieciowy i uniknąć dopłat z budżetu gminy, samorząd zaproponował nowe stawki opłat. To 40 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych i 80 zł dla osób oddających wyłącznie odpady zmieszane. Gmina utrzymała też ulgę dla osób kompostujących bioodpady podnosząc ją z poziomu 2 zł do 5 zł, dzięki czemu takie osoby za wywóz odpadów zapłacą tyle, ile do tej pory (35 zł).

Gmina Żmigród uniknęła większych podwyżek ponieważ zmieniła regulaminy i zmniejszyła częstotliwość odbioru odpadów segregowanych.

- Trochę rzadziej wywozimy pewne frakcje odpadów, czyli zrobiliśmy to, co inne samorządy wykonały przed nami. Te zmniejszenia oznaczają, że np. zamiast raz na tydzień pewne frakcje odbierzemy raz na dwa tygodnie. Bioodpady będziemy odbierać częściej od kwietnia do października, rzadziej w pozostałych miesiącach. Liczymy też na to, że system kaucyjny sprawi, że zmniejszy nam się liczba odpadów z tworzyw sztucznych - wyjaśnia Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród.

Decyzję o podniesieniu opłat zaakceptowali już żmigrodzcy radni. "Za" podwyżką cen zagłosowało 12 osób: Patrycja Augustyniak-Seredyńska, Natalia Belcarz, Mariusz Cłapka, Jacek Gawlicz, Dorota Kaczor, Joanna Kantor, Marcin Kałuża, Mariusz Kłos, Robert Marzec, Grzegorz Paryna, Krzysztof Pudłowski i Bożena Żołnierowicz. Przeciwko było dwóch radnych: Dariusz Gierus i Grzegorz Piaskowski. Nieobecny na sesji był Mateusz Konarski.

Więcej o podwyżkach opłat dowiecie się z mojej rozmowy z burmistrzem gminy Żmigród Robertem Lewandowskim: