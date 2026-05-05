Nie żyje 15-letnia Lena Wojtaszek. Opublikowano poruszający komunikat federacji taekwondo

Lena Wojtaszek nie żyje. Zmarła 15-letnia nadzieja polskiego taekwondo

W wieku 15 lat odeszła Lena Wojtaszek, świetnie zapowiadająca się reprezentantka klubu OKSW Nysa.

Smutne doniesienia o odejściu zawodniczki przekazała do wiadomości publicznej Polska Federacja Taekwon-do.

Uroczystości pogrzebowe utalentowanej nastolatki wyznaczono na 6 maja w samo południe w Świdnicy.

Utalentowana reprezentantka polskiego taekwondo odeszła w bardzo młodym wieku, pozostawiając środowisko sportowe w głębokim szoku. Nastolatka rozwijała swoje umiejętności w klubie OKSW Nysa, gdzie jej mentorem był doświadczony trener Marek Wyka, znany również jako współtwórca struktur Polskiej Federacji Taekwon-do. To właśnie ta organizacja opublikowała w mediach społecznościowych druzgocącą informację o śmierci młodej wojowniczki.

Z nieopisanym bólem i żalem informujemy, że odeszła od nas Lena Wojtaszek, 1.dan, wychowanka trenera Marka Wyki (OKSW Nysa). Miała zaledwie 15 lat... Pogrzeb Leny 6 maja o godzinie 12.00 w Świdnicy. Nie potrafimy w chwili obecnej napisać nic więcej, ponieważ szok jest przeogromny... Spoczywaj w pokoju

Powyższe słowa opublikowano na oficjalnym profilu federacji. Wpis błyskawicznie zapełnił się komentarzami zdruzgotanych internautów, którzy masowo składali wyrazy współczucia bliskim zmarłej.

Społeczność sportowa musi zmierzyć się z kolejną wielką stratą w bardzo krótkim czasie. Zaledwie 4 maja media obiegła wiadomość o śmierci Jakuba Łozy, zasłużonego trenera sylwetkowego oraz aktora epizodycznego, występującego między innymi w produkcji "Barwy szczęścia". Na dwa tygodnie przed swoim odejściem zamieścił on w sieci niezwykle osobisty wpis, w którym dzielił się swoimi refleksjami na temat wiary i bezgranicznego zaufania do Boga.

W życiu przeszedłem dużo. Wypadki. Choroby. Ciężkie momenty. I dziś jestem w trakcie leczenia. To realny etap, przez który przechodzę. I nigdy nie pytałem: "dlaczego ja?" Zawsze mówiłem: Jezu, ufam Tobie. Jeśli taka jest droga, przyjmuję ją. I wiesz co? Nigdy nie byłem spokojniejszy niż teraz. Dzisiaj wiem jedno. Albo ufasz… albo próbujesz wszystko kontrolować i się gubisz. Nie da się jednego i drugiego

Powyższą refleksją podzielił się 41-letni kulturysta, którego uroczystości żałobne zaplanowano na 7 maja na terenie Rzeszowa.