Legia Kosz wygrała 90:85 z MKS Dąbrową Górniczą. To kolejny sukces w Orlen Basket Lidze

Pierwsze punkty w meczu zdobył Jakub Musiał dla gospodarzy, trafiając rzut zza łuku. Po chwili spod kosza trafił Dale Bonner, podwyższając prowadzenie swojego zespołu. Później Efrem Montgomery jr przechwycił piłkę i pomknął pod kosz legionistów. Po jego punktach MKS prowadził 7:0, a o czas dla swoich zawodników po raz pierwszy w tym spotkaniu poprosił Heiko Rannula.

Legia Warszawa vs MKS Dąbrowa Górnicza. Początkowo prowadzili gospodarze

Po powrocie na parkiet Jayvon Graves zanotował pierwszą celną trójkę. Tym samym pod drugim koszem odpowiedział Luther Muhammad. Po trafieniach Jamariego Thomasa i Montgomery’ego gracze z Dąbrowy prowadzili 14:5. Legioniści odrobili kilka punktów dzięki skutecznym akcjom Gravesa i Andrzeja Pluty. Jamarii Thomas powiększał swoją zdobycz punktową, najpierw dzięki rzutom osobistym, potem trafiając za trzy. Cztery minuty przed końcem kwarty gospodarze wygrywali 19:9. Legioniści wykorzystali limit fauli. Swoje pierwsze punkty w meczu zdobył Dominic Brewton. Po trafieniu za trzy Aleksandra Załuckiego MKS prowadził 26:11. Część strat Legii odrobił Andrzej Pluta, rzucając celnie za trzy. Po chwili zdobył kolejne punkty, tym razem spod kosza. Legia w końcówce zdobyła 13 oczek z rzędu, a równo z ostatnią syreną za trzy trafił Brewton. Ostatecznie po pierwszej odsłonie MKS wygrywał tylko 26:24.

Druga kwarta

Na początku drugiej kwarty po kontrze i efektownym wsadzie do remisu doprowadził Race Thompson. Po chwili za trzy dla gospodarzy trafił Martin Peterka. Punkty spod kosza zdobył Graves. Thompson wykorzystał dwa rzuty osobiste i wyprowadził Legię na prowadzenie. Jednak już po chwili MKS znów wygrywał po trafieniach Muhammada i Peterki. Trzy i pół minuty po rozpoczęciu tej odsłony na tablicy widniał wynik 33:30 dla gospodarzy. W połowie kwarty Jayvon Graves doprowadził do remisu. Za dwa spod kosza trafił Muhammad. Po udanej kontrze piłkę w koszu umieścił Thomas, a MKS wygrywał 37:33. O czas dla stołecznych koszykarzy poprosił Heiko Rannula. Po przerwie Peterka zdobył kolejne punkty, po podaniu Thomasa. Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy za trzy punkty trafił Bonner, a gracze z Dąbrowy Górniczej wygrywali 42:35. Zieloni Kanonierzy jednak nie odpuszczali i powiększali swój dorobek. Po udanej akcji Huntera i Brewtona MKS wygrywał tylko 42:40. Spod kosza trafił Adrian Bogucki. Za trzy punkty rzucił Muhammad. Odpowiedział Brewton, zdobywając dwa oczka. Po pierwszej połowie meczu gospodarze wygrywali 47:44.

Dalej łeb w łeb

W pierwszych fragmentach trzeciej kwarty prowadzenie graczy z Dąbrowy Górniczej podwyższył Bonner, trafiając za dwa. Chwilę później udane akcje przeprowadzili kolejno Carl Ponsar i Matthias Tass, a gospodarze wygrywali już tylko jednym punktem. Jakub Musiał po podaniu Montgomery’ego podjął skuteczną próbę rzutu z dystansu. Andrzej Pluta po udanej akcji podkoszowej zdobył pięćdziesiąty punkt dla swojego zespołu, a Legia przegrywała tylko dwoma oczkami. Niedługo potem Pluta zanotował efektowną asystę, po której Maksymilian Wilczek wsadem umieścił piłkę w koszu i doprowadził do remisu. Po chwili Muhammad znów wyprowadził MKS na prowadzenie. Andrzej Pluta trafił za trzy i Legia wygrywała jednym punktem. W połowie kwarty MKS prowadził 56:55. Po asyście Jamariego Thomas Peterka celnie rzucił za trzy. Dwa punkty do dorobku Zielonych Kanonierów dołożył Brewton. Po celnym rzucie za trzy Muhammada gracze prowadzeni przez Artura Gronka wygrywali 62:57. Legioniści jednak szybko odrobili dużą część strat dzięki celnej trójce Wojciecha Tomaszewskiego. Po chwili ten sam zawodnik podał do Race’a Thompsona, a Amerykanin wsadem doprowadził do remisu. O czas poprosił Gronek. Minutę przed końcem kwarty Marcin Piechowicz trafił za trzy, a Dąbrowianie wygrywali 68:62. W końcówce punkty zdobył Graves, a po chwili po dwójkowej akcji z Brewtonem wsad zaliczył Thompson. Przed ostatnią kwartą MKS wygrywał 70:67

Ostateczne zwycięstwo Legii Kosz

Początek finałowej odsłony to wyrównana gra po obu stronach parkietu. Legioniści wyszli na prowadzenie, po chwili gospodarze je odzyskali. Po udanej podkoszowej indywidualnej akcji Pluty Zieloni Kanonierzy znów byli na czele i wygrywali 73:72. Po nieudanym rzucie Muhammada piłkę w ataku zebrał Montgomery i umieścił ją w koszu. Po chwili Carl Ponsar zdobył dwa punkty mimo faulu, a potem dołożył kolejny po rzucie osobistym. Dzięki akcji 2+1 Francuza Warszawiacy prowadzili 76:74. Marcin Piechowicz popisał się udanym rzutem za trzy i MKS prowadził jednym punktem. Trafił Bogucki. Po rzucie Brewtona Legia prowadziła 80:79. Po chwili Bogucki znów wyprowadził swój zespół na jednopunktowe prowadzenie. Trzy minuty przed końcową syreną na tablicy widniał remis 82:82. Po indywidualnej akcji Graves zaliczył wsad. Po trafieniu Brewtona Legia prowadziła 86:85. Graves trafił po kontrze i był przy tym faulowany. Wykorzystał rzut osobisty i minutę przed końcem Legia prowadziła 89:85. Ostatecznie goście wygrali 90:85.

MKS Dąbrowa Górnicza: Luther Muhammad 15 (3), Martin Peterka 14 (2), Dale Bonner 11 (1), Jamarii Thomas 11 (1), Adrian Bogucki 10, Efrem Montgomery jr 8, Jakub Musiał 6 (2), Marcin Piechowicz 6 (2), Aleksander Załucki 3 (1), Jakub Wojdała 1, Justin Gray 0, Nikodem Woźny -

Trener: Artur Gronek

Legia: Jayvon Graves 21 (2), Andrzej Pluta 18 (2), Dominic Brewton 16 (1), Carl Ponsar 12, Race Thompson 8, Maksymilian Wilczek 7 (1), Wojciech Tomaszewski 6 (1), Matthias Tass 2, Błażej Czapla 0, Shane Hunter 0, Michał Kolenda -

Trener: Heiko Rannula