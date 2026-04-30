Nie żyje legendarny polski trener. Aleksander Papiewski miał 86 lat

Polski sport poniósł bolesną stratę. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, niezwykle szanowany trener piłkarski, mający ogromny wkład w rodzimy futbol. Wiadomość o jego śmierci przekazał w oficjalnym komunikacie Śląsk Wrocław, z którym szkoleniowiec w 1978 roku wywalczył wicemistrzostwo Polski. W swoim dorobku miał także prowadzenie drużyn Radomiaka Radom oraz Zagłębia Wałbrzych.

Przeczytaj także: Mychajło Mudryk surowo ukarany za doping. Kpił z Wołynia, teraz nie zagra przez lata

Tragiczne informacje napłynęły z Dolnego Śląska. W wieku 86 lat odszedł Aleksander Papiewski, doświadczony szkoleniowiec z bogatą kartą w historii polskiej piłki. Smutną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Śląsk Wrocław – klub, w którym trener spędził wiele lat i świętował najważniejsze sukcesy w swojej karierze.

Aleksander Papiewski i wicemistrzostwo Śląska Wrocław

W sercach kibiców Aleksander Papiewski zapisał się na stałe za sprawą wybitnego osiągnięcia w sezonie 1977/78, kiedy to poprowadził Śląsk Wrocław do tytułu wicemistrza Polski. Był to jeden z najjaśniejszych punktów w dziejach wrocławskiego zespołu. Warto zaznaczyć, że Papiewski objął drużynę w trakcie sezonu, zastępując legendarnego Władysława Żmudę, i potrafił dowieźć zespół do tak prestiżowego miejsca.

Zobacz też: Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy. Kluczowe ułatwienia dla sportsmenek i sędziów

Jego historia z wrocławskim klubem sięga znacznie głębiej. Swoje pierwsze kroki w roli szkoleniowca stawiał tam już w latach 60. XX wieku. Początkowo dowodził drużyną rezerw, a z czasem awansował na asystenta pierwszego trenera. W późniejszych latach jeszcze dwukrotnie obejmował stery pierwszej drużyny „Wojskowych”, co dobitnie świadczy o zaufaniu, jakim cieszył się we wrocławskim środowisku.

Kariera Aleksandra Papiewskiego to jednak nie tylko Śląsk Wrocław. Szkoleniowiec pracował również na ławkach trenerskich m.in. Radomiaka Radom, Broni Radom, Pafawagu Wrocław, Zagłębia Wałbrzych, Polaru Wrocław, Pogoni Oleśnica i Hetmana Zamość. Jego trenerski fach i ogromne doświadczenie budziły szacunek w całej piłkarskiej Polsce.

W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, zasłużony trener Śląska Wrocław, który doprowadził klub do tytułu wicemistrzów Polski w 1978 roku.W imieniu klubu składamy najgłębsze wyrazy współczucia bliskim i rodzinie zmarłego. Wierzymy, że nadal będzie kibicować wrocławskiej… pic.twitter.com/Zsc3WbB76g— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) April 30, 2026

Kiedy pogrzeb Aleksandra Papiewskiego?

Śląsk Wrocław opublikował również szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej zmarłego trenera.

- Pogrzeb trenera odbędzie się w piątek 8 maja, o godz. 10 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - poinformował Śląsk Wrocław.