Stefan Horngacher oficjalnie wraca do Polski. Związek ogłosił nową rolę Austriaka

Stefan Horngacher wraca do reprezentacji. Będzie koordynatorem w PZN

Austriacki szkoleniowiec kierował polską kadrą skoczków w latach 2016-2019, notując świetne wyniki. Wtedy nasza reprezentacja wywalczyła drużynowe mistrzostwo świata, a Kamil Stoch zdobył złoto igrzysk olimpijskich w 2018 roku, a Dawid Kubacki był pierwszy na mistrzostwach świata rok później. Tym razem utytułowany szkoleniowiec nie będzie pierwszym trenerem, ponieważ powierzono mu rolę koordynatora. Polski Związek Narciarski przedstawił ostateczny komunikat ze szczegółami podpisanej umowy.

„W ostatnich tygodniach prowadzone były intensywne negocjacje pomiędzy Polskim Związkiem Narciarskim a austriackim szkoleniowcem. Ich efektem jest wypracowanie spójnych ram organizacyjnych współpracy, obejmujących precyzyjny podział kompetencji, jasno określony zakres odpowiedzialności oraz długofalową wizję funkcjonowania systemu szkolenia.”

Czytamy.

„We współpracy ze sztabami trenerskimi Zarząd PZN wypracował założenia i zatwierdził formułę działania. Stefan Horngacher rozpoczął już pracę w Polsce i będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych. Model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności, określony zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowane, mierzalne cele sportowe”

Zaznaczono w najnowszym piśmie PZN.

