Nie żyje legenda Formuły 1 po dwóch koszmarnych wypadkach. Świat motorsportu w żałobie

Kamil Heppen
PAP
2026-05-02 19:29

W wieku 59 lat zmarł słynny włoski kierowca wyścigowy Alex Zanardi. Rodzina wydała oświadczenie o śmierci ikony Formuły 1, jednak nie przekazała informacji o bezpośrednich przyczynach zgonu. Zawodnik był znany z niezwykłego hartu ducha – po tragicznym wypadku w Niemczech, w którym stracił obie nogi, nadal kontynuował sportową karierę w zupełnie nowej dyscyplinie, sięgając po największe sukcesy.

  • Zmarł Alex Zanardi, ikona wyścigów samochodowych oraz dawny kierowca Formuły 1.
  • Bliscy 59-latka potwierdzili jego odejście poprzez specjalne oświadczenie, w którym nie podali szczegółów o przyczynach śmierci.
  • Życiorys sportowca naznaczyły dwa katastrofalne w skutkach wypadki.

Za pośrednictwem platformy X zmarłego Włocha pożegnała w poruszającym wpisie szefowa tamtejszego rządu, Giorgia Meloni.

„Włochy straciły wielkiego mistrza i nadzwyczajnego człowieka, zdolnego zamienić każde życiowe wyzwanie w lekcję odwagi, siły i godności”

Kariera Alessandro „Alexa” Zanardiego w Formule 1 przypadała na lata 1991-1999, w trakcie których zaliczył przerwę w startach. Najwyższą pozycją w jego dorobku w tej elitarnej serii wyścigowej było szóste miejsce, wywalczone podczas zmagań o Grand Prix Brazylii w sezonie 1993.

Kluczowym momentem w życiu wybitnego kierowcy okazał się dramatyczny wypadek na torze w Niemczech z 2001 roku. Włoch stracił wówczas obie nogi, jednak nie poddał się i rozpoczął zupełnie nowy etap kariery. Wykorzystując handbike, całkowicie zdominował zmagania sportowców niepełnosprawnych w Londynie oraz Rio de Janeiro, zdobywając w sumie cztery złote i dwa srebrne medale igrzysk paralimpijskich. Niestety, w czerwcu 2020 roku doszło do kolejnej drogowej tragedii. Podczas wyścigu kolarskiego w ojczyźnie Zanardi wpadł pod ciężarówkę, przez co doznał masywnych urazów głowy oraz licznych złamań kości twarzoczaszki.

Hołd utytułowanemu 59-latkowi, który w październiku obchodziłby 60. urodziny, oddała Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA).

„FIA z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Alexa Zanardiego, byłego kierowcy Formuły 1, dwukrotnego mistrza CART, którego droga od wypadku zmieniającego życie do złotego medalu na Igrzyskach Paralimpijskich uczyniła go jednym z najbardziej podziwianych zawodników w sporcie i trwałym symbolem odwagi i determinacji”

