Nie żyje legenda Formuły 1 po dwóch koszmarnych wypadkach. Świat motorsportu w żałobie

Alex Zanardi nie żyje. Były kierowca F1 i medalista paralimpijski miał 59 lat
- Zmarł Alex Zanardi, ikona wyścigów samochodowych oraz dawny kierowca Formuły 1.
- Bliscy 59-latka potwierdzili jego odejście poprzez specjalne oświadczenie, w którym nie podali szczegółów o przyczynach śmierci.
- Życiorys sportowca naznaczyły dwa katastrofalne w skutkach wypadki.
Za pośrednictwem platformy X zmarłego Włocha pożegnała w poruszającym wpisie szefowa tamtejszego rządu, Giorgia Meloni.
„Włochy straciły wielkiego mistrza i nadzwyczajnego człowieka, zdolnego zamienić każde życiowe wyzwanie w lekcję odwagi, siły i godności”
Kariera Alessandro „Alexa” Zanardiego w Formule 1 przypadała na lata 1991-1999, w trakcie których zaliczył przerwę w startach. Najwyższą pozycją w jego dorobku w tej elitarnej serii wyścigowej było szóste miejsce, wywalczone podczas zmagań o Grand Prix Brazylii w sezonie 1993.
Kluczowym momentem w życiu wybitnego kierowcy okazał się dramatyczny wypadek na torze w Niemczech z 2001 roku. Włoch stracił wówczas obie nogi, jednak nie poddał się i rozpoczął zupełnie nowy etap kariery. Wykorzystując handbike, całkowicie zdominował zmagania sportowców niepełnosprawnych w Londynie oraz Rio de Janeiro, zdobywając w sumie cztery złote i dwa srebrne medale igrzysk paralimpijskich. Niestety, w czerwcu 2020 roku doszło do kolejnej drogowej tragedii. Podczas wyścigu kolarskiego w ojczyźnie Zanardi wpadł pod ciężarówkę, przez co doznał masywnych urazów głowy oraz licznych złamań kości twarzoczaszki.
Hołd utytułowanemu 59-latkowi, który w październiku obchodziłby 60. urodziny, oddała Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA).
„FIA z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Alexa Zanardiego, byłego kierowcy Formuły 1, dwukrotnego mistrza CART, którego droga od wypadku zmieniającego życie do złotego medalu na Igrzyskach Paralimpijskich uczyniła go jednym z najbardziej podziwianych zawodników w sporcie i trwałym symbolem odwagi i determinacji”