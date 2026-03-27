Wojciech Gąssowski świętuje 65-lecie pracy. Telewizja Polska szykuje wielki benefis legendy

Wojciech Gąssowski to nie tylko „Prywatki”. Historia kariery wokalisty

W piątek 4 kwietnia o 20:30 TVP2 pokaże benefis Wojciecha Gąssowskiego zorganizowany z okazji 65-lecia jego pracy artystycznej. Choć publiczność najmocniej kojarzy go z jednym, niezwykle popularnym szlagierem, wokalista ma na swoim koncie znacznie więcej muzycznych dokonań. Jego estrada przygoda rozpoczęła się w wieku zaledwie 19 lat, a w kolejnych dekadach współpracował z takimi formacjami jak Czerwono-Czarni, Chochoły, Tajfuny, Polanie, Grupa ABC czy Test. Jego bogaty życiorys to prawdziwa kronika rodzimej piosenki.

Uroczystość uświetnią swoimi występami znani wykonawcy, w tym m.in. Krystyna Prońko, Jerzy Kryszak, Krystyna Giżowska, Andrzej Lampert, Ania Rusowicz, Piotr Gąsowski, Majka Jeżowska oraz Sławomir Uniatowski. Koncert poprowadzi Joanna Kurowska, która od lat przyjaźni się z wokalistą, co zwiastuje mnóstwo osobistych historii, żartów i nieoficjalnych wspomnień. Wśród zaproszonych gości na widowni zasiądą ponadto Elżbieta Jaworowicz, Nina Terentiew, Agata Młynarska, Paweł Wawrzecki, Danuta Błażejczyk, Marek Sierocki, Olga Bończyk i Stefan Friedmann. Wydarzenie z pewnością przybierze formę prawdziwej telewizyjno-towarzyskiej śmietanki.

Wzruszająca Wielkanoc w Domu Artystów w Skolimowie

40 lat hitu „Gdzie się podziały tamte prywatki” i kulisy jego powstawania

Trudno opowiadać o dorobku wokalisty, ignorując kultowe „Gdzie się podziały tamte prywatki”. Utwór ten stał się pokoleniowym hymnem i uniwersalnym wehikułem nostalgii dla wszystkich, którzy z sentymentem wspominają minione lata. Piosenka obchodzi w tym roku swoje 40-lecie, co idealnie zgrywa się z telewizyjnym jubileuszem piosenkarza. Sam Gąssowski tak wspominał kiedyś pracę nad tym utworem:

To wiersz Marka Gaszyńskiego, napisany na spotkanie po latach ze znajomymi z klasy maturalnej, do którego Ryszard Poznakowski skomponował muzykę. Od razu poczułem, że to tekst, z którym mogłem się utożsamić, bo bywałem na takich prywatkach. Gdy śpiewam "prywatki" wiem, dlaczego ta piosenka tak trafia do ludzi.

Sekret popularności tego przeboju kryje się w jego absolutnej autentyczności. Kompozycja jest wolna od kalkulacji i sztucznych póz, a zamiast tego oferuje szczerą tęsknotę za czasami, gdy relacje międzyludzkie były bliższe i częstsze. Właśnie ten ludzki wymiar sprawił, że piosenka oparła się upływowi czasu i płynnie przeszła do repertuaru kolejnych pokoleń.

Co ciekawe, wokalista odznaczył się w pamięci Polaków także w innych, często niekojarzonych z nim projektach. To przecież on stworzył melodię do czołówki serialu „M jak miłość”, a wcześniej skomponował dwa utwory do „Wojny domowej”. Chociaż to zupełnie odmienne gatunki, udowadniają one, jak silnie twórczość Gąssowskiego przeniknęła do codziennego życia słuchaczy na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Benefis Wojciecha Gąssowskiego w TVP to hołd dla bogatej dyskografii

Telewizyjne rocznice zazwyczaj opierają się na bezpiecznym formacie wzruszeń, archiwalnych kadrów i znanych twarzy, snujących opowieści o upływającym czasie. Nie każdy jubilat potrafi unieść ciężar takiej konwencji, jednak w tym przypadku obawy są zbędne. Za Gąssowskim stoi bowiem potężny i autentyczny dorobek, którego nie trzeba sztucznie gloryfikować.

Piosenkarz urodził się w 1943 roku w Warszawie i podczas swojej scenicznej wędrówki przetrwał mnóstwo zmieniających się trendów i muzycznych epok. Choć apogeum jego popularności przypadło na lata 80., w późniejszym okresie wcale nie wycofał się z branży. Wydał albumy „Love Me Tender”, „Party”, „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Co przed nami”, „Gąssowski świątecznie” czy „I Wish You Love”, który zdobył status złotej płyty. Świadczy to o tym, że jego kariera to wieloletni maraton, a nie jednorazowy zryw.

Z udostępnionych zdjęć z benefisu wynika, że całe wydarzenie przebiegało w eleganckiej, lecz niewymuszonej atmosferze. Spotkanie obfitowało w swobodne rozmowy przy stolikach, występy i wspominanie dawnych czasów wśród publiczności, która stawiła się tam z czystej sympatii, a nie z branżowego obowiązku. Taka szczera obecność zaproszonych gości sprawia, że sztuczny telewizyjny klimat ustępuje miejsca prawdziwym emocjom.

Telewizyjny koncert dla całego pokolenia fanów

Zbliżający się koncert to zdecydowanie coś więcej niż tylko ładnie wyreżyserowane obchody. To również symboliczny ukłon w stronę słuchaczy, którzy na przestrzeni lat dojrzewali i bawili się przy dźwiękach utworów Gąssowskiego. Telewizja Polska bezbłędnie zidentyfikowała, że ten artysta niesie za sobą ogromny bagaż pozytywnych, wielopokoleniowych wspomnień.

Nawet jeśli część widzów zasiądzie przed ekranami wyłącznie dla usłyszenia flagowego hitu, z pewnością docenią też historię wokalisty, który funkcjonuje w branży od 65 lat bez stosowania tanich sztuczek i kontrowersji. W dzisiejszych realiach, gdy sława bywa ulotna jak jeden sezonowy przebój, tak długi staż sceniczny robi gigantyczne wrażenie. Wojciech Gąssowski w pełni zasłużył na swój uroczysty wieczór, udowadniając, że jego dorobek trwale zakorzenił się w sercach publiczności.