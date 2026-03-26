Pogrzeb Haliny Kowalskiej. Delegacja z rodzinnego miasta przygotowała szczególny wieniec

Skromne pożegnanie Haliny Kowalskiej. Aktorka spoczęła obok Włodzimierza Nowaka

Halina Kowalska zmarła 18 marca, a schyłek swojego życia spędziła w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Wprowadziła się do tego zasłużonego ośrodka w 2017 roku u boku swojego męża, Włodzimierza Nowaka. Znanemu małżeństwu udało się spędzić wspólnie niemal całe życie, a na krótko przed śmiercią aktora para zdecydowała się jeszcze na zawarcie ślubu kościelnego.

Mąż artystki odszedł w 2022 roku, jednak jeszcze za swojego życia zdążył odpowiednio przygotować miejsce wiecznego spoczynku dla siebie oraz ukochanej żony. Ten popularny aktor, którego widzowie pamiętają z kultowego "Misia" oraz "Sanatorium pod Klepsydrą", nabył kwaterę na warszawskich Starych Powązkach i postawił pomnik. Ostatecznie Halina Kowalska została pochowana tuż obok swojego wybranka w czwartek, 16 marca.

Ostatnia droga tej wybitnej legendy z czasów PRL charakteryzowała się wyjątkowo skromną oprawą. W trakcie nabożeństwa żałobnego w świątyni zgromadziła się zaledwie garstka najbliższych osób, a samego wnętrza kościoła w ogóle nie przystrojono żadnymi okolicznościowymi kwiatami.

Ostatnia droga Haliny Kowalskiej. Piękne kwiaty z rodzinnych Brzezin

Na pogrzebie nie było trumny. Prochy aktorki złożono w urnie z jasnego kamienia ozdobioną złotymi detalami. W kościele tuż obok umiejscowiono zaledwie jedną czerwoną różę, natomiast niżej ułożono dwie wiązanki przekazane przez rodzinę oraz pensjonariuszy i pracowników Domu Artystów. Uroczystość uświetniła swoją obecnością kuzynka zmarłej gwiazdy polskiego kina, która przez cały czas trzymała w dłoniach jej pamiątkowy portret.

Kiedy ceremonia dobiegła końca, na kamiennej płycie grobowca złożono przyniesione przez żałobników wieńce. Członkowie ze Związku Artystów Scen Polskich zjawili się na miejscu z elegancką wiązanką składającą się z różowych i białych kwiatów. Pomiędzy kwiatami wyraźnie odznaczał się także wieniec przekazany przez oficjalną delegację pod przewodnictwem burmistrza rodzinnej miejscowości artystki. Niezapomniana gwiazda ekranów PRL przyszła na świat w Brzezinach położonych nieopodal Łodzi, a w 1966 roku z powodzeniem ukończyła studia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera.

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie

Mieszkanki Domu Artystów w Skolimowie wspominają Halinę Kowalską