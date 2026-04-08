Podwyżka za śmieci będzie, ale niższa. Prusice wycofują się z rekordowego wzrostu opłat

Do tej pory mieszkańcy gminy Prusice płacili za wywóz odpadów 37 zł od osoby. 4 marca br. prusiccy radni pozytywnie odpowiedzieli na propozycję władz gminy Prusice i podnieśli stawki za wywóz odpadów do kwoty 52 zł od osoby, a w przypadku odpadów zmieszanych z kwoty 74 zł do 104 zł. Zaplanowano też wyższą ulgę dla osób kompostujących bioodpady, która wzrosła z 3 do 5 zł. Podwyżki miały wejść w życie od maja.

Jak przekonywała wówczas Anna Cieśla z Urzędu Miejskiego w Prusicach, tak duża podwyżka związana była z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów. Do przetargu śmieciowego stanęły dwie firmy, najkorzystniejsza oferta opiewała na 8,7 mln zł. W związku z tym, że gmina planowała budżet śmieciowy na poziomie 7 mln zł konieczna była podwyżka. Przyjęto ją wówczas jednogłośnie, 12 głosami "za" przy nieobecności trojga radnych.

Burmistrz zmienia zdanie

Niespełna miesiąc po tym jak prusiccy radni przyjęli stawki zaproponowane przez burmistrza Igora Bandrowicza, włodarz gminy zaproponował korektę opłat śmieciowych.

Nowa propozycja gminy Prusice to kwota 47 zł miesięcznie od osoby (10 zł więcej niż obecnie, 5 zł mniej niż w marcowej podwyżce). Obniżono jednak dotychczasową ulgę za kompostowanie bioodpadów, która wyniesie teraz 2 zł (1 zł mniej niż obecnie, 3 zł mniej niż w marcowej podwyżce). Stawki te zaczną obowiązywać od maja.

Jak wynika z uzasadnienia do uchwały szacowany koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym roku wyniesie 4,9 mln zł, czyli ok. 400 tys. zł miesięcznie. Po przyjęciu stawki 47 zł od osoby gmina otrzyma co miesiąc niespełna 390 tys. zł. Różnicę w kwocie ok. 10 tys. zł miesięcznie prusicki samorząd pokryje z własnych środków.

"Za" przyjęciem nowych stawek śmieciowych zagłosowało trzynastu radnych: Artur Bagiński, Wacław Bienias, Józef Gruchała, Wiesław Gryz, Zbigniew Hrycak, Jarosław Jakubiak, Stanisław Matyja, Henryk Migdał, Zbigniew Miszczuk, Dorota Olszańska, Czesław Suchacki, Marzena Szustak oraz Kamil Szydełko. Nieobecni na sesji byli Julita Jędryka i Janusz Łesak.