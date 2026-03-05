Mieszkańcy Prusic złapią się za kieszenie! Opłaty za śmieci wzrosną o 40 procent

Decyzja ws. podwyżek opłat za wywóz odpadów zapadła na środowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prusicach. Głównym powodem zmian stawek było rozstrzygnięcie przetargu na wywóz odpadów.

W przetargu swoje oferty złożyły dwa podmioty: konsorcjum Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z Kalisza wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie, które wyceniło usługę na 9,2 mln zł oraz Chemeko-System Sp. z o.o. z Wrocławia, która zaproponowała kwotę 8,7 mln zł. Tymczasem gmina Prusice na sfinansowanie systemu śmieciowego zaplanowała kwotę 7 mln zł. Teraz różnicę pokryją dodatkowe wpływy od mieszkańców.

Urząd Miejski w Prusicach zaproponował aby dotychczasową stawkę za wywóz odpadów segregowanych podnieść z poziomu 37 zł do 52 zł od osoby, a w przypadku odpadów zmieszanych z kwoty 74 zł do stawki 104 zł od osoby. Jednocześnie zaplanowano podniesienie ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów z kwoty 3 zł do 5 zł miesięcznie.

Przybywa mieszkańców, przybywa śmieci

Jak przekonywała w trakcie obrad Anna Cieśla z Urzędu Miejskiego w Prusicach, wśród przyczyn wzrostu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów jest rosnąca cena ich odbioru przez firmy, ale też rosnąca ilość oddawanych odpadów. Widać to szczególnie w porównaniu lat 2020 i 2025.

- Pięć lat temu statystyczny mieszkaniec gminy oddawał 353 kg odpadów, teraz jest to ok. 400 kg. W tym czasie wzrosły opłaty za odbiór odpadów u źródła, czyli bezpośrednio od mieszkańca. Odpady zmieszane odbierano wówczas za 699 zł za tonę, a w minionym roku za 1414 zł za tonę. Podrożał też odbiór odpadów z PSZOK, np. za odpady wielkogabarytowe płaciliśmy 853 zł za tonę, teraz 1512 zł za tonę - wskazywała Anna Cieśla z Urzędu Miejskiego w Prusicach.

Na przestrzeni lat rosła też liczba producentów śmieci zarejestrowanych przez gminnych urzędników. W 2020 r. system obejmował 8058 mieszkańców, obecnie jest to 8421 osób.

Argumenty przedstawione przez reprezentantkę Urzędu Miejskiego w Prusicach okazały się dla radnych wystarczające. "Za" poniesieniem opłat zagłosowano jednogłośnie, uchwałę poparło dwunastu obecnych na sesji radnych: Artur Bagiński, Wacław Bienias, Wiesław Gryz, Zbigniew Hrycak, Jarosław Jakubiak, Julita Jędryka, Stanisław Matyja, Henryk Migdał, Dorota Olszańska, Czesław Suchacki, Marzena Szustak oraz Kamil Szydełko. Nieobecni na sesji byli radni: Józef Gruchała, Janusz Łesak i Zbigniew Miszczuk.

Podwyżki opłat wejdą w życie od maja 2026 r.