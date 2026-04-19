Zmieniona decyzja Szymona Marciniaka w Ekstraklasie. Arbiter musiał wesprzeć się systemem VAR

Raków Częstochowa deklasuje Cracovię. Znamy wyniki 29. kolejki Ekstraklasy

Zmagania w ramach 29. serii gier rozpoczęły się już w piątek, kiedy to GKS Katowice pokonał Motor Lublin 3:2, a stołeczna Legia skromnie wygrała z Zagłębiem Lubin 1:0. Sobotnie mecze przyniosły zwycięstwa Radomiaka Radom nad Widzewem Łódź (2:1), Górnika Zabrze nad Koroną Kielce (1:0), Lecha Poznań nad Pogonią Szczecin (2:1) oraz Wisły Płock z Bruk-Bet Termaliką (3:1). Niedzielne zmagania zainaugurował pojedynek w Częstochowie, gdzie miejscowy Raków bez większych problemów rozprawił się z Cracovią, triumfując aż 4:1. Zawody poprowadził najbardziej utytułowany polski arbiter, Szymon Marciniak, którego interwencja z użyciem monitora na długo zostanie w pamięci kibiców.

Ekstraklasa piłkarska. Co ujawnia klasyfikacja strzelców?

Interwencja systemu VAR. Szymon Marciniak usuwa gracza Cracovii z boiska

Punkt zwrotny spotkania miał miejsce w końcowych fragmentach pierwszej odsłony. Wtedy to Patryk Makuch wbiegł w szesnastkę i został nieprzepisowo powalony przez Amira Al-Ammariego. Sędzia pierwotnie podyktował rzut karny i ukarał zawodnika gości żółtym kartonikiem, jednak po dokładnej analizie powtórek wideo zmienił zdanie, pokazując graczowi czerwoną kartkę. Jedenastkę wykorzystał Jonatan Braut Brunes, podwyższając prowadzenie gospodarzy na 2:0 (wynik otworzył wcześniej Makuch). Po przerwie krakowianie zdołali odpowiedzieć jedynie bramką kontaktową autorstwa Dijona Kameriego. Dalsza część meczu należała już wyłącznie do gospodarzy – swoje drugie trafienie dołożył Makuch, a rezultat ustalił Leonardo Rocha. W następnej kolejce ekipa spod Jasnej Góry zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk, natomiast Cracovia zagra z Zagłębiem Lubin. Liderem ligowej tabeli pozostaje Lech Poznań z dorobkiem 49 punktów, wyprzedzając Górnika Zabrze (46 punktów) oraz Wisłę Płock (45 punktów).

