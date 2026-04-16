Tragiczna śmierć słynnego bramkarza. Wjechał samochodem pod pociąg

16 kwietnia w potwornym wypadku na terenie Austrii zginął Alex Manninger.

Słynny golkiper wjechał swoim pojazdem na przejazd, gdzie uderzył w niego pociąg, co poskutkowało śmiercią na miejscu.

Manninger w przeszłości reprezentował barwy Austrii oraz klubów takich jak Arsenal czy Juventus. Miał 48 lat.

Alex Manninger nie żyje. Śmiertelne zderzenie na przejeździe kolejowym.

Kiedy polscy fani sportu żegnali zmarłego niedawno Jacka Magierę, z terytorium Austrii napłynęły wstrząsające informacje o kolejnej stracie w świecie futbolu. W czwartkowy poranek, 16 kwietnia, w okolicach stacji Pabing w Salzburgu miał miejsce koszmarny wypadek z udziałem Alexa Manningera. Według ustaleń dziennikarzy "Kronen Zeitung", około godziny 8:20 na niestrzeżonym przejeździe doszło do potężnego zderzenia minivana marki Volkswagen z podmiejskim pociągiem. Za kierownicą auta siedział były reprezentant kraju, który w momencie tragedii podróżował zupełnie sam.

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się odpowiednie służby ratunkowe. Ratownicy medyczni wyciągnęli poszkodowanego ze zniszczonego samochodu i podjęli walkę o jego życie. Mimo użycia defibrylatora i zaawansowanej reanimacji, obrażenia okazały się zbyt rozległe, a Austriak zginął na miejscu. Wypadek nie przyniósł natomiast żadnych obrażeń maszyniście oraz ponad dwudziestu pasażerom podróżującym koleją.

- Ze względu na rodzaj pojazdu możliwa jest precyzyjna analiza danych elektronicznych, a tym samym zachowań kierowcy - zapowiada Gerhard Kronreif, który ma zbadać sprawę.

Śledczy dokładnie przeanalizują także zapisy z samego pociągu oraz funkcjonowanie lokalnej sygnalizacji świetlnej, aby upewnić się, czy czerwone światło ostrzegawcze zadziałało na czas.

Alex Manninger zapisał się w historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych golkiperów z Austrii. W trakcie swojej bogatej kariery w latach 1995-2017 bronił barw europejskich potęg, takich jak Arsenal, Juventus czy Liverpool. Najwięcej występów zaliczył jednak w barwach włoskiej Sieny, ponieważ w największych klubach zazwyczaj pełnił rolę zmiennika. Na arenie międzynarodowej rozegrał 33 spotkania dla reprezentacji Austrii, znalazł się także w kadrze na turniej Euro 2008. Nie zanotował tam jednak żadnego występu w meczach grupowych przeciwko Chorwacji, Polsce oraz Niemcom.

Uznany bramkarz 4 czerwca obchodziłby swoje 49. urodziny.