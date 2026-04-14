Maksymalne ceny paliw w środę, 15 kwietnia. Ile zapłacimy na stacjach?

Oficjalne ceny maksymalne paliw 15 kwietnia

Zgodnie z najnowszym komunikatem rządu, 15 kwietnia 2026 r. wejdą w życie nowe stawki maksymalne, które muszą respektować wszystkie stacje paliw w Polsce. Wprowadzenie tych limitów jest centralnym punktem pakietu „Ceny Paliw Niżej”, który przewiduje m.in. obniżkę podatku VAT z 23% do 8% oraz cięcie akcyzy. W środę maksymalna cena popularnej benzyny Pb95 wyniesie 6,16 zł/l, a w przypadku szlachetniejszej Pb98 zapłacimy nie więcej niż 6,70 zł/l. Z kolei maksymalna stawka za olej napędowy (ON) wyniesie 7,41 zł/l. W praktyce oznacza to, że zatankowanie do pełna standardowego 50-litrowego baku benzyny 95 będzie teraz kosztować maksymalnie 308,00 zł, a w przypadku diesla 370,50 zł.

Skąd bierze się cena na stacji?

Ustalona przez rząd cena maksymalna nie jest przypadkowa. Oblicza się ją według stałej formuły, w której jedynym zmiennym elementem branym pod uwagę jest hurtowa cena paliwa. Oto pełna lista:

średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym (jedyna zmienna),

(jedyna zmienna), podatki: akcyza i opłata paliwowa,

marża sprzedażowa (0,30 zł/l),

podatek VAT (obniżony z 23% do 8%).

Co dalej z cenami? Analiza i prognoza

Aby przewidzieć przyszłe ceny, trzeba patrzeć na rynek hurtowy. W cennikach Orlenu, które są głównym punktem odniesienia dla rynku, benzyna 95 od ostatniej zmiany z 11 kwietnia podrożała o 4,3 grosza i kosztuje dziś w hurcie 5,41 zł/l. Z kolei olej napędowy staniał o 15,5 grosza. Ten obraz potwierdza średnia cena benzyny 95 ze wszystkich krajowych rafinerii, która wynosi dziś 5408,20 zł/m³ (ok. 5,41 zł/l).

Ta zmiana to efekt sytuacji na światowych rynkach. Na cenę w polskich rafineriach wpłynęły głównie dwa czynniki:

Ceny ropy naftowej: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 98 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach nieznacznie spadała.

Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 98 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach nieznacznie spadała. Kurs dolara: Polski złoty umocnił się do dolara (kurs oscyluje wokół 3,62 PLN), co bezpośrednio obniża koszty zakupu ropy z rynków zagranicznych.

Co to wszystko oznacza dla kierowców? Biorąc pod uwagę spadek cen ropy i mocnego złotego, w najbliższym czasie należy spodziewać się stabilizacji i możliwych obniżek na stacjach poniżej aktualnie wyznaczonych limitów maksymalnych. Planując większe wydatki na paliwo, warto śledzić doniesienia z rynków walut i surowców, ponieważ to one zapowiadają przyszłe zmiany przy dystrybutorze.