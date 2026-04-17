Maksymalne ceny paliw na weekend ogłoszone. Ile zapłacimy na stacjach od 18 kwietnia?

Oficjalne ceny maksymalne paliw na weekend 18 - 20 kwietnia

Od 18.04.2026 r. do 20.04.2026 r. na wszystkich stacjach w kraju obowiązywać będą nowe maksymalne ceny detaliczne w ramach rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Zgodnie z decyzją Ministra Energii maksymalna cena benzyny Pb95 wyniesie 6,03 zł/l, benzyny Pb98 6,57 zł/l, a za olej napędowy (ON) zapłacimy maksymalnie 7,07 zł/l. Działania te obejmują również obniżkę podatku VAT z 23% do 8% oraz zmniejszenie akcyzy do minimalnych dopuszczalnych poziomów, aby wesprzeć budżety polskich rodzin i gospodarkę. W praktyce oznacza to, że zatankowanie do pełna 50-litrowego baku popularnej benzyny 95 będzie teraz kosztować maksymalnie 301,50 zł.

Skąd bierze się cena na stacji?

Ustalona przez rząd cena maksymalna nie jest przypadkowa. Oblicza się ją według stałej formuły, w której jedynym zmiennym elementem branym pod uwagę jest hurtowa cena paliwa. Oto pełna lista:

średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym (jedyna zmienna),

(jedyna zmienna), podatki: akcyza i opłata paliwowa,

marża sprzedażowa (0,30 zł/l),

podatek VAT (obniżony z 23% do 8%).

Co dalej z cenami? Analiza i prognoza

Aby przewidzieć przyszłe ceny, trzeba patrzeć na rynek hurtowy. W cennikach Orlenu, które są głównym punktem odniesienia dla rynku, benzyna 95 od wczoraj staniała o ok. 0,6 grosza na litrze i kosztuje dziś netto 5,29 zł/l (dokładnie 5287 zł za metr sześcienny). Ten obraz potwierdza średnia cena ze wszystkich krajowych rafinerii, która wynosi dziś 5,29 zł/l (5286,80 zł/m³).

Ta zmiana to efekt sytuacji na światowych rynkach. Na cenę w polskich rafineriach wpłynęły głównie dwa czynniki:

Ceny ropy naftowej: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 98 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach gwałtownie spadała w związku z nadziejami na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie.

Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie ok. 98 dolarów, a jej cena w ostatnich dniach gwałtownie spadała w związku z nadziejami na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Kurs dolara: Polski złoty jest obecnie wyjątkowo silny w stosunku do amerykańskiej waluty (kurs wynosi ok. 3,60 PLN), co istotnie obniża koszty zakupu ropy dla krajowych rafinerii.

Co to wszystko oznacza dla kierowców? Biorąc pod uwagę wyraźny spadek cen ropy i mocnego złotego, w najbliższym czasie należy spodziewać się stabilizacji lub nawet możliwych dalszych obniżek na stacjach. Planując większe wydatki na paliwo, warto śledzić doniesienia z rynków walut i surowców, ponieważ to one ostatecznie zapowiadają przyszłe zmiany przy dystrybutorze.