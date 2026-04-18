UNIQA Game Day już w sobotę - moc atrakcji dla kibiców

To wydarzenie to znacznie więcej niż tylko mecz koszykówki. To manifestacja nowego podejścia do marketingu sportowego i zaangażowania partnerów w tworzenie niezapomnianych wrażeń dla kibiców. Legia Warszawa, znana z innowacyjności i odważnych posunięć, po raz kolejny udowadnia, że nie boi się wytyczać nowych ścieżek.

Podkreślając rangę sobotniego wydarzenia, wspólnie z Partnerem Tytularnym Strefy VIP, Legia Warszawa gwarantuje wiele atrakcji dla koszykarskich kibiców, którzy wieczorem 18 kwietnia pojawią się na Bemowie.

Pierwszą z nich jest inauguracyjne show w naszym mieście - występ światowej sławy formacji, która ma na koncie dwukrotne mistrzostwo świata w akrobatycznych wsadach do kosza oraz dwa rekordy Guinnessa. Dunking Devils ze Słowenii zrealizowali już ponad 3500 pokazów w 58 krajach na 5 kontynentach. Czas na Warszawę i atrakcje w przerwach meczu Legia - Tauron GTK.

Dodatkowo, co ósmy kibic, który tego dnia pojawi się na meczu, opuści halę z pamiątkową piłką w ręku, a kilkudziesięciu kibiców otrzyma koszulkę, którą z wyrzutni wystrzeli Miś Kazek. Połączenie sportowych emocji, występów artystycznych i licznych atrakcji - to wszystko czeka na nas w sobotni wieczór 18 kwietnia w hali OSiR Bemowo.