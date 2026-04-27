Kryzys wizerunkowy w PKOl. Radosław Piesiewicz reaguje! "To kłamstwa"

Radosław Piesiewicz dementuje plotki. "Będę odpowiadał na pytania"

Polski Komitet Olimpijski zmaga się z poważnym kryzysem, który ma swoje źródło w kłopotach głównego sponsora – giełdy Zondacrypto. Sprawa trafiła już do prokuratury na Śląsku. Z październikowej umowy sponsorskiej mogą niedługo zostać tylko wspomnienia. Z wypowiedzi Radosława Piesiewicza wynika, że jeśli do końca kwietnia pieniądze nie pojawią się na koncie komitetu, kontrakt zostanie zerwany.

Sytuację dodatkowo komplikują doniesienia o projekcie nowego statutu PKOl. Zmiany miałyby zakładać, że odwołanie prezesa wymagałoby poparcia 4/5 głosujących, a nie jak do tej pory – 2/3. Ponadto, kadencja Radosława Piesiewicza rzekomo miałaby ulec wydłużeniu aż do listopada 2028 roku, chociaż ma trwać do kwietnia 2027. Informacje te ujrzały światło dzienne zaraz po tym, jak minister sportu i prezesi związków sportowych wspólnie zażądali odejścia prezesa PKOl ze stanowiska.

"Ponieważ w przestrzeni medialnej pojawia się w ostatnim czasie wiele niedopowiedzeń i kwestii mijających się z prawdą, chciałbym poinformować, że będę odpowiadał na Państwa pytania do mnie – osobiście. Proszę zadawać je w komentarzach pod tym postem. Odpowiedzi na zebrane pytania, przynajmniej na te merytoryczne, będą emitowane na kanale YouTube Polskiego Komitetu Olimpijskiego w formie video" - poinformował Piesiewicz, zapowiadając kolejne podobne odcinki.

Szanowni Państwo,ponieważ w przestrzeni medialnej pojawia się w ostatnim czasie wiele niedopowiedzeń i kwestii mijających się z prawdą, chciałbym poinformować, że będę odpowiadał na Państwa pytania do mnie – osobiście.Proszę zadawać je w komentarzach pod tym postem.…— Radosław Piesiewicz (@RPiesiewiczPKOl) April 27, 2026

Oświadczenie PKOl w sprawie statutu

Polski Komitet Olimpijski również zabrał głos w tej gorącej dyskusji, publikując stanowcze oświadczenie. Przedstawiciele komitetu kategorycznie odcięli się od zarzutów pojawiających się w przestrzeni medialnej.

"Pojawiające się w przestrzeni publicznej, a kreowane przez niektóre media informacje, sugerujące jakoby projekt nowego statutu PKOl tworzył Prezes Radosław Piesiewicz i forsował wydłużenie kadencji obecnych władz są kłamstwem i mają na celu jedynie wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Informujemy, że nad projektem nowego statutu pracowała Komisja Statutowa, która powstała uchwałą Zarządu PKOl z dnia 13 czerwca 2025 r. właśnie w celu opracowania nowego statutu Stowarzyszenia. W piśmie skierowanym do członków Zarządu Prezes PKOl wyraził swoje jednoznaczne stanowisko, by zrównanie kadencji z cyklem letniej edycji IO nastąpiło dopiero od kolejnej kadencji, czyli po wyborach w kwietniu 2027 r. Wszystkie media, które podały inne informacje w tej sprawie wzywamy do ich sprostowania" - czytamy w opublikowanym komunikacie.