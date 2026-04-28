Zillmann zachwyca z partnerką, a Małysz jak na komunię. Plejada gwiazd na wyjątkowej gali w Warszawie

Gwiazdy polskiego sportu błyszczą na gali. Zillmann, Małysz i Stoch zadali szyku

Dwadzieścia siódmego kwietnia w stołecznym Sheraton Grand Warsaw zorganizowano uroczyste zakończenie trzeciej edycji Plebiscytu Herosi WP, które przyciągnęło najważniejsze osobistości świata polskiego sportu .

. W tym elitarnym gronie znakomitych gości znaleźli się między innymi Katarzyna Zillmann ze swoją życiową partnerką Janją Lesar, Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak, Kamil Stoch czy Robert Korzeniowski.

Triumfatorem w głównej kategorii został kierowca wyścigowy Robert Kubica, natomiast prestiżowe wyróżnienia powędrowały również do Piotra Zielińskiego, Ewy Pajor, Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka, Bartosza Matusiewicza, Kingi Goraj, Władimira Semirunnija oraz reprezentacji polskich ampfutbolistów. Pośmiertnie laureatem został też Jacek Magiera

Decydujący głos przyznający statuetki należał do głosujących internautów, choć same kandydatury zostały wcześniej wyselekcjonowane przez grono uznanych sportowców i dziennikarzy.

Uroczyste podsumowanie plebiscytu Herosi WP 2026 ściągnęło do Warszawy prawdziwą śmietankę świata sportu. Dwudziestego siódmego kwietnia w luksusowych przestrzeniach Sheraton Grand Warsaw zjawili się między innymi Robert Korzeniowski, Władimir Semirunnij, Otylia Jędrzejczak, Kamil Stoch, Adam Małysz, a także Katarzyna Zillmann dumnie pozująca u boku swojej partnerki Janji Lesar. Podczas tego prestiżowego wydarzenia można było zauważyć również psycholożkę Darię Abramowicz. Ceniona w środowisku specjalistka, kojarzona głównie z owocnej współpracy z Igą Świątek, pojawiła się na scenie, by w imieniu znakomitej piłkarki Ewy Pajor odebrać przyznaną jej nagrodę. W ramach trzeciej edycji plebiscytu uhonorowano następujących wybitnych reprezentantów Polski:

Wybór kandydatów do tych prestiżowych laurów spoczywał w rękach wyselekcjonowanej kapituły. W gronie specjalistów decydujących o nominacjach zasiedli uznani przedstawiciele mediów oraz zasłużeni sportowcy, tacy jak Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, Adam Bielecki, Joanna Jóźwik, Sebastian Świderski, Dawid Góra, Dariusz Faron i Paweł Patkowski. O ostatecznym rozkładzie sił i zwycięstwach przesądziły jednak głosy oddawane przez internautów. Ostatecznie najbardziej pożądany tytuł w najwyższej kategorii "Heros" powędrował do legendarnego polskiego kierowcy, Roberta Kubicy.

Ta nagroda jest symbolem mojej drogi w motosporcie - długiej, momentami krętej, wyboistej i wymagającej. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata byli, są i będą przy mnie, a przede wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie także w najtrudniejszych chwilach. To pasja zawsze była i jest moim głównym motorem napędowym - to ona sprawia, że wciąż siadam za kierownicą i nigdy się nie poddałem

Powyższe, przepełnione emocjami słowa padły ze sceny z ust wyraźnie poruszonego mistrza sportów motorowych. Z kolei w kuluarach największe poruszenie wywoływały wyjątkowe kreacje zaproszonych gwiazd. Uwielbienie fotoreporterów zdobyła Katarzyna Zillmann, która wyglądała niczym słynna aktorka i kolejny raz dumnie zaprezentowała się na ważnej imprezie ze swoją nową partnerką Janją Lesar. Niesamowicie stylowo zaprezentowali się także utytułowani skoczkowie narciarscy. Kamil Stoch i Adam Małysz wybrali stylizacje przywodzące na myśl uroczystości pierwszokomunijne. Prawdziwą furorę zrobiła natomiast Otylia Jędrzejczak, która postawiła na drastyczną zmianę fryzury, a jej kręcone włosy okrzyknięto największym hitem wiosennego sezonu w 2026 roku.

