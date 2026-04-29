Przyszłość Roberta Lewandowskiego pod znakiem zapytania. Nowe doniesienia

Polski napastnik analizuje opcje na kolejne lata kariery, ponieważ jego umowa z FC Barceloną dobiega końca po czterech latach gry.

W kuluarach mówi się o zainteresowaniu ze strony Juventusu oraz AC Milanu, chociaż Katalończycy mieli mu przedstawić propozycję przedłużenia kontraktu z pensją mniejszą o połowę.

Dziennikarze hiszpańskiego dziennika "AS" donoszą, że ostateczny komunikat piłkarza opóźni się z powodu planowanej fety z okazji zdobycia mistrzostwa kraju.

Gdzie trafi Robert Lewandowski? Trudne negocjacje z władzami FC Barcelony

Dla kapitana naszej kadry narodowej obecny, czwarty już rok w FC Barcelona, oznacza zbliżający się koniec dotychczasowego kontraktu. Nadal brakuje oficjalnego potwierdzenia, czy napastnik przedłuży współpracę z katalońskim zespołem, czy też poszuka wyzwań w nowym otoczeniu. Z doniesień medialnych wynika, że sprowadzeniem Polaka poważnie interesują się włoskie potęgi, takie jak Juventus Turyn oraz AC Milan. Władze klubu z Katalonii nie rezygnują jednak z zatrzymania swojej gwiazdy. Jak informuje tamtejsza prasa, zarząd miał zaproponować zawodnikowi nowe warunki, które można uznać za upokarzające. Kontrakt miałby zakładać drastyczne cięcie zarobków o blisko 50 procent. Co więcej, Robert Lewandowski musiałby zaakceptować marginalizację swojej roli na boisku i częstsze siadanie na ławce rezerwowych. W środę, 29 kwietnia, hiszpańskie gazety opublikowały kolejne doniesienia, które komplikują całą sytuację transferową.

Przyszłość Lewandowskiego w Hiszpanii. Tytuł mistrzowski opóźnia ogłoszenie decyzji

Dziennikarze hiszpańskiej gazety "AS" opublikowali tekst zatytułowany "Lewandowski, odliczanie", w którym pochylają się nad kwestią oficjalnego stanowiska polskiego snajpera w sprawie jego dalszej gry na Półwyspie Iberyjskim. Według redaktorów, obecne zawirowania wokół ogłoszenia decyzji wynikają z przygotowań do wielkiej fety. Klub z Katalonii wypracował imponującą przewagę 11 punktów nad wiceliderem, Realem Madryt, co w praktyce gwarantuje mu zwycięstwo w rozgrywkach La Liga.

"Robert Lewandowski zapowiadał ogłoszenie decyzji, co do przyszłości klubowej do końca kwietnia, ale właśnie ze względu na nadchodzące świętowanie mistrzostwa, deklaracja ma zostać złożona po nim"

Autorem tych słów na łamach hiszpańskiej prasy jest dziennikarz Juan Jimenez. Do zakończenia obecnego sezonu ligowego pozostało zaledwie pięć spotkań. Jeśli najbliższe mecze ułożą się po myśli trenera, drużyna z Katalonii przypieczętuje mistrzostwo Hiszpanii już w nadchodzący weekend.

