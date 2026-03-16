Legia Warszawa z kolejnym zwycięstwem! Pokonali ORLEN Zastal Zieloną Górę 84:66

Pierwsze punkty w meczu zdobył Shane Hunter, który skutecznie zakończył indywidualną akcję pod koszem. Goście odpowiedzieli jednak błyskawicznie - celną trójką popisał się Jayvon Maughmer i od pierwszych minut spotkanie toczyło się w szybkim tempie. Obie drużyny miały jednak problemy ze skutecznością, a na parkiecie nie brakowało niecelnych prób z obu stron. W końcu ofensywną niemoc przerwał kapitan Legii Michał Kolenda, który dwukrotnie skutecznie zakończył akcje i po czterech minutach gry dał gospodarzom prowadzenie 8:5.

Legia Warszawa vs ORLEN Zastal Zielona Góra

Legioniści bardzo dobrze funkcjonowali w defensywie, a po chwili kolejne trzy punkty dołożył Ojārs Siliņš, powiększając przewagę Legii do sześciu oczek – 13:7. Goście odpowiedzieli jednak dobrą serią. Najpierw punkty zdobył Patrick Cartier, a następnie zza łuku ponownie trafił Maughmer, dzięki czemu Zastal zbliżył się na zaledwie punkt. Jak się później okazało, była to ostatnia skuteczna akcja w tej kwarcie. Po pierwszych dziesięciu minutach Legia prowadziła 15:14.

Drugą kwartę Legia rozpoczęła bardzo dobrze. Pierwsze punkty w tej części meczu zdobył Andrzej Pluta, trafiając za trzy, a chwilę później dwa rzuty osobiste wykorzystał Race Thompson, dzięki czemu gospodarze prowadzili już 20:14.

Tak zaczęła się druga połowa meczu

Pluta szybko dołożył kolejną trójkę, ale Zastal natychmiast odpowiedział tym samym - zza łuku trafił Patrick Cartier i przewaga Legii wynosiła już tylko cztery punkty (23:19). W kolejnych akcjach bardzo dobrze zaprezentował się Dominic Brewton, który dwukrotnie skutecznie zakończył indywidualne akcje i ponownie powiększył prowadzenie gospodarzy do sześciu punktów. Przy tym wyniku o czas poprosił trener gości Arkadiusz Miłoszewski.

Przerwa nie wybiła legionistów z rytmu. Brewton kontynuował świetny fragment gry i po dwóch bardzo podobnych akcjach zdobył kolejne pięć punktów, wyprowadzając Legię na jedenastopunktowe prowadzenie – 33:22. Goście z Zielonej Góry nie zamierzali jednak odpuszczać. Po akcji 2+1 Chavaughna Lewisa zmniejszyli stratę do sześciu punktów, lecz Legia błyskawicznie odpowiedziała – ponownie skuteczny był Brewton, który tym razem sam zakończył akcję 2+1, przywracając dziewięciopunktową przewagę gospodarzy (36:27).

i Autor: Marcin Bodziachowski / legiakosz.com/ Materiały prasowe

Mocne prowadzenie

W dalszej części kwarty gra toczyła się punkt za punkt. Na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy Legia wciąż prowadziła dziewięcioma punktami – 42:33. W samej końcówce Zastal zdołał jeszcze nieco zmniejszyć straty, a po trójce Patricka Cartiera różnica stopniała do pięciu punktów. Były to ostatnie punkty zdobyte w tej części spotkania i do przerwy Legia prowadziła 43:38.

Po przerwie Legia szybko podkręciła tempo i zaczęła jeszcze mocniej zaznaczać swoją przewagę. Najpierw punkty zdobył Michał Kolenda, potem dołożył je Andrzej Pluta, a gdy zza łuku trafił jeszcze Ojārs Siliņš, przewaga gospodarzy wzrosła już do trzynastu punktów. W tym momencie trener gości zdecydował się na czas. Przerwa nie zmieniła jednak obrazu gry. Legioniści nadal kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a po kolejnych punktach Dominica Brewtona ich prowadzenie urosło do siedemnastu oczek.

W dalszej części kwarty warszawianie nie pozwolili rywalom na zmniejszenie strat i spokojnie utrzymywali bezpieczny dystans. Ostatecznie po trzeciej odsłonie Legia prowadziła 66:49, będąc wyraźnie bliżej końcowego zwycięstwa.

Ostatnia kwarta. Tak wygrali Legioniści

Ostatnia kwarta rozpoczęła się od prób powrotu gości do meczu. Punkty dla Zastalu zdobywał Jakub Szumert, jednak Legia szybko odpowiadała i po akcji Shane’a Huntera nadal utrzymywała bezpieczne, czternastopunktowe prowadzenie – 68:54. Chwilę później zza łuku trafił Race Thompson, powiększając przewagę gospodarzy do dziewiętnastu punktów. Następnie faulowany Carl Ponsar pewnie wykorzystał oba rzuty osobiste i Legia prowadziła już 77:56. Goście podjęli jeszcze jedną próbę odrobienia strat. Najpierw za trzy trafił Jakub Szumert, a następnie skuteczną akcję zza łuku dołożył Jayvon Maughmer, dzięki czemu na dwie minuty przed końcem meczu przewaga Legii stopniała do szesnastu punktów.

Końcówka należała jednak do gospodarzy. Błażej Czapla wykorzystał trzy rzuty osobiste, a chwilę później Wojciech Tomaszewski dołożył kolejne trzy punkty. Ostatnie punkty w meczu zdobył z linii rzutów wolnych Miłosz Majewski, wykorzystując jeden rzut osobisty. Ostatecznie Legia Warszawa pewnie pokonała ORLEN Zastal Zielona Góra 84:66.

Legia Warszawa: Dominic Brewton III 17, Ojārs Siliņš 15 (3), Andrzej Pluta 11 (2), Race Thompson 8 (1), Michał Kolenda 8, Jayvon Graves 7 (1), Shane Hunter 6, Carl Ponsar 6, Wojciech Tomaszewski 3 (1), Błażej Czapla 3, Jakub Dąbrowski 0, Maksymilian Wilczek 0

Trener: Heiko Rannula

ORLEN Zastal Zielona Góra: Chavaughn Lewis 15 (1), Patrick Cartier 14 (2), Jayvon Maughmer 13 (3), Jakub Szumert 10 (1), Phil Fayne 7, Andrzej Mazurczak 5, Miłosz Majewski 1, Marcin Woroniecki 1, Conley Garrison 0, Krzysztof Sulima

Trener: Arkadiusz Miłoszewski