Legia Kosz wygrała 89:84 z MKS Dąbrową Górniczą. Legioniści prowadzą w rywalizacji 2:0

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe zakończyło się bardzo wysokim zwycięstwem drużyny ze stolicy. Koszykarze prowadzeni przez Heiko Rannulę rozgromili rywali, triumfując z przewagą 34 punktów. MKS potrzebował wygranej w drugim pojedynku, by nie skomplikować zbytnio swojej sytuacji przed meczami w Dąbrowie Górniczej.

Legia Warszawa vs MKS Dąbrowa Górnicza. Tak zaczął się mecz

Pierwsze punkty w meczu zdobył Martin Peterka dla MKS. Po chwili na 2:2 wyrównał Shane Hunter. Po kolejnych celnych rzutach graczy z Dąbrowy goście prowadzili 6:2, do czego przyczynił się Efrem Montgomery jr, trafiając spod kosza. Gdy przewaga rywali wzrosła do sześciu oczek, trener Zielonych Kanonierów, Heiko Rannula, poprosił o czas dla swoich zawodników. Zaledwie nieco ponad dwie minuty po starcie kwarty koszykarze z Dąbrowy wykorzystali limit fauli, podczas gdy Warszawiacy nie popełnili żadnego przewinienia. Mimo tego faktu powiększyli przewagę do dziewięciu punktów, a po kolejnym rzucie Peterki prowadzili 12:3. Kilka punktów dla Legii zdobył Jayvon Graves, zmniejszając straty. Sześć minut przed końcem na tablicy widniał wynik 12:7 dla gości. W połowie kwarty dzięki skutecznej grze Gravesa, Dominica Brewtona oraz Race’a Thompsona, który trafił za trzy, gospodarze wyszli na prowadzenie 16:14. Celną trójkę po stronie gości zanotował Marcin Piechowicz. Po kolejnych punktach Gravesa o czas poprosił trener MKS, Artur Gronek. Po powrocie na parkiet legioniści utrzymywali kilkupunktową przewagę. Ronald Curry jr doprowadził do remisu 22:22 dzięki akcji 2+1. Po chwili Race Thompson zaliczył drugą w meczu celną trójkę. Minutę przed końcem Legia prowadziła 30:25. W ostatnich sekundach Curry rzucił celnie za dwa, zmniejszając stratę swego zespołu. Ostatatecznie Warszawiacy wygrali tę kwartę 30:27.

Łeb w łeb

Na początku drugiej kwarty Michał Kolenda celnie rzucił za trzy punkty, podwyższając prowadzenie drużyny gospodarzy. Goście nie odpuszczali, a po celnej trójce Curry’ego MKS tracił do rywali tylko jeden punkt, by niedługo potem wyjść na jednopunktowe prowadzenie. Efektowny celny rzut za trzy zaprezentował Jayvon Graves. Po próbie Amerykanina Legia wygrywała 37:35. Później Andrzej Pluta po skutecznej kontrze popisał się wsadem. W połowie kwarty gospodarze wygrywali 39:35. Po asyście Luthera Muhammada spod kosza trafił Peterka, zmniejszając stratę do zaledwie dwóch oczek. Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy na tablicy widniał remis 41:41. Z rzutów osobistych dwukrotnie trafił Andrzej Pluta. O czas dla swoich podopiecznych poprosił Artur Gronek. Po wznowieniu gry Carl Ponsar był bliski trafienia za dwa, ale efektownym blokiem popisał się Justin Gray z Dąbrowy. W końcówce Andrzej Pluta podwyższył prowadzenie Legii dzięki udanym rzutom osobistym. Po pierwszej połowie gracze Heiko Rannuli prowadzili 48:43.

Trzecia kwarta

Punktowanie w trzeciej kwarcie rozpoczął Justin Gray, którzy wykorzystał dwa rzuty wolne dla MKS. Skuteczny blok zanotował Efrem Montgomery jr, a po kontrze za trzy trafił Peterka, doprowadzając do remisu 48:48. Pluta celnie rzucił za dwa mimo faulu Curry’ego, jednak po chwili nie wykorzystał rzutu osobistego. Curry trafił za dwa, ponownie doprowadzając do remisu. Legioniści zdobyli sześć punktów z rzędu w trzech kolejnych akcjach, a trafiali między innymi Michał Kolenda i Carl Ponsar. Legia utrzymywała kilkupunktową przewagę, a gdy po trafieniu Brewtona wygrywała 59:51, Artur Gronek poprosił o czas.

Po powrocie na parkiet goście dalej mieli problemy ze skutecznością. Po trafieniu spod kosza Huntera Warszawiacy wygrywali 61:52. Po stronie MKS piłkę w koszu umieścił Peterka. Brewton trafił zza łuku, a chwilę po nim po kontrze dwa punkty zdobył Graves. Przy dwunastopunktowym prowadzeniu Legii znów o czas dla swoich podopiecznych poprosił Gronek. Po wznowieniu gry goście odrobili kilka punktów. Jednak Andrzej Pluta w ostatnich sekundach trafił za trzy i zapewnił Legii prowadzenie 71:61 przed finałową odsłoną.

Orlen Basket Liga. Legia Warszawa bliżej awansu do półfinału

Początek czwartej kwarty to trafienia Ponsara dla Legii i Bonnera dla MKS. Z dużej odległości celnie rzucił Andrzej Pluta, a trójka Polaka sprawiła, że Legia wygrywała już piętnastoma punktami. Punkty dla gości spod kosza zdobyli Curry i Montgomery. Po celnej trójce w wykonaniu Curry’ego Legia wygrywała 80:72. O przerwę w tym momencie poprosił Heiko Rannula. Po powrocie na parkiet za trzy dla gospodarzy celnie rzucił Jayvon Graves. Punkty dla MKS zdobył Luther Muhammad, a po jego próbie Legia wygrywała 85:76 trzy minuty przed końcem meczu. Po trafieniu Peterki strata gości zmalała do siedmiu punktów. Stołeczna ekipa utrzymywała prowadzenie w końcowych fragmentach pojedynku, a pół minuty przed końcem legioniści wygrywali 88:81. Ostatecznie koszykarze prowadzeni przez Heiko Rannulę triumfowali 89:84 i tym samym odnieśli drugie zwycięstwo w tej rywalizacji, znacząco przybliżając się do awansu do półfinału.

Legia: Jayvon Graves 21 (2), Andrzej Pluta 18 (2), Race Thompson 16 (2), Dominic Brewton 13 (1), Carl Ponsar 11, Michał Kolenda 5 (1), Shane Hunter 4, Maksymilian Wilczek 1, Ojars Silins 0, Wojciech Tomaszewski 0, Błażej Czapla -, Dawid Niedziałkowski -,

Trener: Heiko Rannula

MKS Dąbrowa Górnicza: Ronald Curry jr 21 (3), Luther Muhammad 20, Martin Peterka 18 (2), Dale Bonner 9, Efrem Montgomery jr 7, Marcin Piechowicz 5 (1), Adrian Bogucki 2, Justin Gray 2, Jakub Musiał 0, Jakub Wojdała 0, Aleksander Załucki -, Nikodem Woźny -

Trener: Artur Gronek