Letnie Igrzyska Warszawskie 2026. Młodzież zorganizuje sportowe święto na Stadionie "Podskarbińska"

Letnie Igrzyska Warszawskie (LIW) to duży, jednodniowy projekt sportowy, który w całości został zaplanowany i jest realizowany przez młodzież szkolną, nawiązując do uniwersalnych wartości olimpijskich. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zestawienie zaciętych zmagań lekkoatletycznych z ważnym procesem budowania więzi społecznych w grupie rówieśniczej. Inicjatywa jest dedykowana wszystkim uczniom uczęszczającym do warszawskich szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym naciskiem na klasy dwujęzyczne, gwarantując im szansę na aktywny udział bez ponoszenia żadnych kosztów.

Letnie Igrzyska Warszawskie 2026 już 22 czerwca

Dzień 22 czerwca 2026 roku wpisze się w sportową historię stolicy jako czas wielkich emocji, ponieważ to w tym terminie Stadion „Podskarbińska”, zlokalizowany przy ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23 na Pradze-Południe, zamieni się w prawdziwą arenę rywalizacji. Agenda tego dnia została przygotowana z ogromną pieczołowitością, uwzględniając oficjalną ceremonię otwarcia, która nada całości podniosły charakter, a także serię angażujących konkurencji drużynowych oraz uroczyste zamknięcie imprezy, podczas którego zostaną rozdane medale i przedstawiona ostateczna klasyfikacja, honorująca trud i sukcesy uczestników.

Harmonogram zawodów - Letnie Igrzyska Warszawskie

punktualnie o 8:00 zaplanowano wpuszczenie uczestników na obiekt i rozpoczęcie procesu akredytacji;

o 8:15 odbędzie się wspólne przygotowanie do wysiłku fizycznego;

o 8:45 wystartuje oficjalna część inaugurująca zmagania;

na godzinę 9:00 zaplanowano początek sportowej rywalizacji;

o 15:30 nastąpi koniec poszczególnych dyscyplin i wstępne podliczenie punktów;

o 16:00 odbędzie się ceremonia zamykająca połączona z dekoracją zwycięzców.

Za pomysłem i realizacją Letnich Igrzysk Warszawskich stoi pełna zapału trzyosobowa grupa organizacyjna, którą tworzą uczniowie stołecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W tym energicznym zespole działają: Anna Pokładek, Filip Biernat i Borys Grauer. Co więcej, komitet korzysta ze wsparcia 11 zaangażowanych wolontariuszy, pomagających na etapie przygotowań i w trakcie samej imprezy. Organizatorzy zamierzają powiększyć grupę wolontariuszy, zwłaszcza na czas trwania zawodów, by zagwarantować sprawny przebieg Igrzysk. Formalnym opiekunem całego przedsięwzięcia jest Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika „Copernicus”, która odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu uczniowskich pomysłów oraz wspieraniu działań edukacyjnych i sportowych młodzieży z tej placówki.