Bieg im. Kory 2026 już 6 czerwca w szczytnym celu. To nie tylko hołd dla artystki

6 czerwca 2026 roku, dokładnie o godzinie 06:06, ruszy kolejna edycja niezwykłego wydarzenia – 202szósty BIEG im. KORY. Ta inicjatywa, zrodzona z pasji i empatii organizatorów oraz wspierana przez licznych partnerów, ma charakter charytatywny i od lat gromadzi ludzi dobrej woli.

Bieg im. Kory już 6 czerwca. Celem wsparcie dla kobiet z rakiem jajników

Przez pełne dwanaście godzin uczestnicy będą mieli okazję do aktywności fizycznej, jednocześnie wspierając tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Duch wspólnoty i solidarności jest kluczowy dla tego biegu, podkreślany przez hasło „Łączy nas wspólny start!”. Każdy, niezależnie od kondycji, może dołączyć, bowiem zasada jest prosta: „BIEGasz tyle, ile chcesz!”, co pozwala na elastyczne dopasowanie wysiłku do indywidualnych możliwości. Razem będzie można manifestować wsparcie i nadzieję, pokazując, że razem można zdziałać więcej.

Sercem 202szóstego BIEGu im. KORY jest malowniczy Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, oferujący uczestnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale i kontakt z naturą. Start oraz biuro zawodów zlokalizowane są na ulicy Skalnej we Włocławku, która stanowi również punkt zamknięcia siedmiokilometrowej pętli. Trasa, starannie wyznaczona w urokliwym otoczeniu parku, została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo biegaczom, jednocześnie pozwalając im cieszyć się pięknem lokalnego krajobrazu. Głównym i najgłębszym przesłaniem 202szóstego BIEGu im. KORY jest wsparcie osób zmagających się z chorobami nowotworowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet walczących z rakiem jajnika.

Honorowy patronat Kamila Sipowicza

Szlachetna inicjatywa powstała z potrzeby pamięci o niezapomnianej artystce, Korze, która sama do swojej śmierci w 2018 roku toczyła heroiczną walkę z tą podstępną chorobą. Organizatorzy pragną nie tylko zbierać fundusze na pomoc, ale także podnosić świadomość społeczną na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jajnika, choroby, która często jest diagnozowana zbyt późno, co znacznie utrudnia leczenie. Niezwykle ważnym elementem edycji jest Honorowy Patronat objęty przez Kamila Sipowicza, filozofa, pisarza, malarza i męża Kory.