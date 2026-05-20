Arsenal mistrzem Anglii po latach przerwy. Tłumy kibiców wyszły na ulice Londynu!

Po 22 latach przerwy londyński Arsenal ostatecznie wywalczył upragnione mistrzostwo Anglii.

Tytuł dla "Kanonierów" stał się faktem po niespodziewanym remisie Manchesteru City w starciu z Bournemouth (1:1).

Fani londyńskiej drużyny natychmiast wyruszyli na ulice, a wielkie świętowanie trwało tam do wczesnych godzin porannych.

Tłumy kibiców Arsenalu świętują mistrzostwo Anglii na ulicach Londynu

Losy mistrzowskiego tytułu w Premier League miały ważyć się aż do ostatniej serii spotkań, gdzie o triumf walczył Arsenal oraz Manchester City. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadły jednak znacznie szybciej, ponieważ we wtorek ekipa "Obywateli" zremisowała swój mecz i nie odpowiedziała na wygraną "Kanonierów" z zespołem Burnley (1:0). Londyńska drużyna przerwała tym samym passę trzech wicemistrzostw z rzędu i po 22 latach przerwy ponownie mogła cieszyć się ze zdobycia najcenniejszego trofeum na angielskich boiskach.

Zakończenie spotkania pomiędzy Bournemouth a Manchesterem City (1:1) wywołało ogromną euforię w całej stolicy Wielkiej Brytanii. Sztab trenerski oraz zawodnicy Arsenalu śledzili ten kluczowy pojedynek w swoim ośrodku szkoleniowym, gdzie natychmiast rozpoczęli wielką fetę z okazji zdobycia tytułu. Radośni fani bardzo szybko opuścili swoje domy i zaczęli masowo zbliżać się w rejon obiektu Emirates Stadium. Do rozemocjonowanego tłumu dołączył nawet legendarny napastnik Ian Wright, zdobywca niemal dwustu bramek dla klubu, który cieszył się z wielkiego sukcesu ze specjalnie przygotowaną butelką szampana!

Z doniesień brytyjskiego dziennika "The Sun" wynika, że mistrzowska feta w północnej części miasta trwała aż do świtu. Puby i bary pękały w szwach od szczęśliwych fanów, z kolei kierowcy trąbili na widok szalejących z radości sympatyków Arsenalu stojących na dachach i w oknach budynków. Ten wyjątkowy triumf zapisze się złotymi zgłoskami w najnowszych dziejach zespołu z Londynu, jednak podopieczni Mikela Artety mają przed sobą jeszcze jedno ważne zadanie. 30 maja rozegrają finałowy mecz Ligi Mistrzów UEFA przeciwko francuskiemu PSG, zachowując wielką szansę na zdobycie cennego dubletu!

Party on the streets of north London 🕺 pic.twitter.com/JtWl6fjOMf— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

