Arsenal mistrzem Anglii po latach przerwy. Tłumy kibiców wyszły na ulice Londynu!

- Po 22 latach przerwy londyński Arsenal ostatecznie wywalczył upragnione mistrzostwo Anglii.
- Tytuł dla "Kanonierów" stał się faktem po niespodziewanym remisie Manchesteru City w starciu z Bournemouth (1:1).
- Fani londyńskiej drużyny natychmiast wyruszyli na ulice, a wielkie świętowanie trwało tam do wczesnych godzin porannych.
Tłumy kibiców Arsenalu świętują mistrzostwo Anglii na ulicach Londynu
Losy mistrzowskiego tytułu w Premier League miały ważyć się aż do ostatniej serii spotkań, gdzie o triumf walczył Arsenal oraz Manchester City. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadły jednak znacznie szybciej, ponieważ we wtorek ekipa "Obywateli" zremisowała swój mecz i nie odpowiedziała na wygraną "Kanonierów" z zespołem Burnley (1:0). Londyńska drużyna przerwała tym samym passę trzech wicemistrzostw z rzędu i po 22 latach przerwy ponownie mogła cieszyć się ze zdobycia najcenniejszego trofeum na angielskich boiskach.
Zakończenie spotkania pomiędzy Bournemouth a Manchesterem City (1:1) wywołało ogromną euforię w całej stolicy Wielkiej Brytanii. Sztab trenerski oraz zawodnicy Arsenalu śledzili ten kluczowy pojedynek w swoim ośrodku szkoleniowym, gdzie natychmiast rozpoczęli wielką fetę z okazji zdobycia tytułu. Radośni fani bardzo szybko opuścili swoje domy i zaczęli masowo zbliżać się w rejon obiektu Emirates Stadium. Do rozemocjonowanego tłumu dołączył nawet legendarny napastnik Ian Wright, zdobywca niemal dwustu bramek dla klubu, który cieszył się z wielkiego sukcesu ze specjalnie przygotowaną butelką szampana!
Z doniesień brytyjskiego dziennika "The Sun" wynika, że mistrzowska feta w północnej części miasta trwała aż do świtu. Puby i bary pękały w szwach od szczęśliwych fanów, z kolei kierowcy trąbili na widok szalejących z radości sympatyków Arsenalu stojących na dachach i w oknach budynków. Ten wyjątkowy triumf zapisze się złotymi zgłoskami w najnowszych dziejach zespołu z Londynu, jednak podopieczni Mikela Artety mają przed sobą jeszcze jedno ważne zadanie. 30 maja rozegrają finałowy mecz Ligi Mistrzów UEFA przeciwko francuskiemu PSG, zachowując wielką szansę na zdobycie cennego dubletu!