Dzień po pożegnaniu Lewandowskiego w Barcelonie euforia. Klub ogłosił wielką nowinę!

Euforia w Barcelonie. Klub ogłasza znakomite wieści dzień po pożegnaniu Lewandowskiego

W weekend fani z Katalonii w wyjątkowy sposób podziękowali Robertowi Lewandowskiemu. W sobotę kapitan biało-czerwonych poinformował, że po czterech latach kończy swoją przygodę z zespołem - jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca. Dzień później „Lewy” zameldował się na murawie Camp Nou w domowym starciu z Betisem (3:1), by oficjalnie powiedzieć „do widzenia” zgromadzonej publice. Choć był to wieczór pełen głębokich emocji i łez, sportowa machina musi kręcić się dalej. Dowodem na to jest poniedziałkowy komunikat władz „Dumy Katalonii”.

Przemysław Czarnek skomentował odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Spadła na niego lawina krytyki

Zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak polski napastnik wzruszył trybuny, włodarze klubu sprawili fanom ogromną radość. 18 maja 2026 roku podano do oficjalnej wiadomości, że Hansi Flick podpisał nową umowę. To decyzja, której oczekiwała cała społeczność zgromadzona wokół Barcelony.

35

FC Barcelona i Hansi Flick osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu, dzięki czemu trener pozostanie w klubie do 30 czerwca 2028 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Wydarzenie to było relacjonowane na żywo na klubowych kanałach, a zachwyceni kibice natychmiast opanowali portale społecznościowe swoimi pozytywnymi komentarzami. Niemiecki szkoleniowiec prowadzi Barcelonę od lata 2024 roku, sięgając po dwa tytuły mistrza kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla w sezonie 2024/25. Do pełni szczęścia brakuje mu jeszcze triumfu w Lidze Mistrzów, na który „Blaugrana” czeka nieprzerwanie od 2015 roku.

Banalny QUIZ dla miłośników futbolu i geografii. Dopasuj klub do kraju Pytanie 1 z 20 Bayern Monachium to klub z: Włoch Niemiec Anglii Następne pytanie