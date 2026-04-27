I Memoriał Jakuba Pracharczyka. Najlepsi polscy lekkoatleci na wyjątkowym wydarzeniu już 21 czerwca

I Memoriał Jakuba Pracharczyka to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu nie tylko upamiętnienie młodego, utalentowanego sportowca, który zmarł w 2025 roku, ale także promowanie lekkiej atletyki i jej wartości. Jakub Pracharczyk, zawodnik SKRY Warszawa, był postacią niezwykle obiecującą, a jego przedwczesna śmierć wstrząsnęła środowiskiem sportowym. Organizatorzy Memoriału, w tym Mikołaj Rosa, trener Jakuba i prezes zarządu klubu OKS Skra Warszawa, pragną, aby to wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz sportowy, stając się symbolem pasji, determinacji i sportowej rywalizacji.

I Memoriał Jakuba Pracharczyka już w czerwcu

Memoriał rozpocznie się 21 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 na Stadionie “NOWA SKRA” przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, co daje szansę każdemu miłośnikowi sportu na podziwianie zmagań najlepszych polskich lekkoatletów.

"Będą to zawody zorganizowane z myślą o Jakubie Pracharczyku oraz wszystkich, którzy go znali. Chcemy upamiętnić Kubę nie tylko jako bliską nam osobę, ale również jako utalentowanego zawodnika o ogromnym potencjale i realnych szansach na zdobywanie najważniejszych tytułów sportowych. Dla uczczenia pamięci Kuby chcemy, aby to wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz sportowy i w kolejnych latach stanowiło jego ważny punkt. Zależy nam też, aby stało na wysokim poziomie sportowym i dostarczało kibicom prawdziwych emocji. Liczymy na dobre wyniki i rywalizację, którą po prostu dobrze się ogląda” – mówi Mikołaj Rosa, trener Jakuba oraz prezes zarządu klubu OKS Skra Warszawa.

Ikony polskiej lekkoatletyki uświetnią wydarzenie

Głównym punktem programu I Memoriału Jakuba Pracharczyka będzie konkurs rzutu młotem, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zapowiada się niezwykle zacięta rywalizacja, a zawodnicy deklarują walkę o wyniki sięgające nawet 80 metrów. Wśród kobiet w kole zobaczymy prawdziwe legendy polskiej lekkiej atletyki. Na czele stawki stanie trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, której osiągnięcia w rzucie młotem są absolutnie rekordowe. Obok niej zaprezentują się utytułowane zawodniczki, takie jak Ewa Różańska (medalistka Mistrzostw Europy, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski), Aleksandra Śmiech (medalistka Uniwersjady, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, uczestniczka Mistrzostw Świata), Katarzyna Furmanek (wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, uczestniczka Mistrzostw Świata i Europy) oraz Maria Pracharczyk (wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, uczestniczka Mistrzostw Europy U18 i U20). Obecność tak wielu utytułowanych sportsmenek gwarantuje emocjonujące widowisko i wysoki poziom sportowy.

Wśród mężczyzn rywalizacja również zapowiada się pasjonująco. Do koła wejdą czołowi polscy młociarze, w tym Marcin Wrotyński (wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Świata, Europy i Uniwersjady), Adam Ziółkowski (wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik Uniwersjady), Bartłomiej Kowalski (wielokrotny medalista Mistrzostw Polski), Dawid Piłat (medalista Mistrzostw Europy U20, medalista Uniwersjady, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Europy) oraz Szymon Groenwald (wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Europy U23, Mistrzostw Świata U20). Każdy z nich ma na swoim koncie liczne sukcesy i z pewnością będzie dążył do jak najlepszego wyniku, aby uczcić pamięć Jakuba Pracharczyka. Konkurencje rzutowe, takie jak rzut młotem, są niezwykle wymagające technicznie i fizycznie. Zawodnicy muszą wykazać się nie tylko siłą, ale także precyzją i koordynacją, aby oddać jak najdalszy rzut.

Rzut dyskiem i pchnięcie Kulą - uzupełnienie sportowego święta

Po zakończeniu konkursu rzutu młotem, kibice będą mieli okazję podziwiać zmagania dyskoboli. Wśród kobiet w kole pojawi się Daria Zabawska, reprezentantka Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, co z pewnością podniesie prestiż tej konkurencji. Towarzyszyć jej będzie Weronika Muszyńska, wicemistrzyni Polski seniorów z 2025 roku, która również ma na swoim koncie wiele sukcesów. Obie zawodniczki z pewnością dostarczą emocji i będą walczyć o jak najlepsze rezultaty. Wśród mężczyzn w rzucie dyskiem zobaczymy Oskara Stachnika (medalistę Mistrzostw Europy U23 oraz Uniwersjady, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski, uczestnika Mistrzostw Świata i Europy) oraz Wojciecha Lewkowicza (wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski, uczestnika Mistrzostw Europy U20 i U23).

Na zakończenie I Memoriału Jakuba Pracharczyka, widzowie będą świadkami równie ekscytującej konkurencji – pchnięcia kulą. Wśród męskiej obsady na czele stawki znajdzie się Konrad Bukowiecki, utytułowany kulomiot, Wicemistrz Europy seniorów z Berlina (2018), Mistrz Europy U23, Halowy Mistrz Europy z 2017 roku, Mistrz Świata Juniorów z 2014 roku oraz złoty medalista Uniwersjady (Neapol 2019, Chengdu 2021). Jego obecność to gwarancja walki o najlepsze rezultaty. Obok Konrada Bukowieckiego w kole zobaczymy również Szymona Mazura (medalistę Mistrzostw Świata U18, Mistrzostw Europy U20 oraz Uniwersjady, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski, uczestnika Mistrzostw Europy i Mistrzostw Europy U23), a także Piotra Goździewicza (medalistę Mistrzostw Europy U18, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski, uczestnika Mistrzostw Europy U23 i Mistrzostw Europy U20). Wśród kobiet w pchnięciu kulą zaprezentują się Zuzanna Maślana (medalistka Mistrzostw Świata U20, Mistrzostw Europy U20, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, uczestniczka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Europy U23) oraz Aleksandra Torończak (wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, uczestniczka Mistrzostw Europy U23).

I Memoriał Jakuba Pracharczyka - program

Na godzinę 16:00 przewidziano rzut młotem kobiet, natomiast w kategorii mężczyzn konkurencja ta rozpocznie się o 17:30. Harmonogram pozostałych zawodów jest jeszcze ustalany, a dokładny program poznamy bliżej daty Memoriału.

O organizatorze:

Klub sportowy OKS Skra Warszawa jest spadkobiercą klubu RKS Skra Warszawa dzierżącpo nim ponad 120 letnią historię propagowania sportu. RKS Skra Warszawa wychowaławielu znakomitych zawodników wśród, których znajdują się Mistrzowie Europy, Świata, atakże Olimpijscy. Wśród nich wymienić można m.in. Anitę Włodarczyk, Tomasz Majewski(2001–2003) czy Piotr Małachowski (2001–2002)