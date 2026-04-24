Zmiany w reprezentacji Polski siatkarek. Lavarini ogłosił kadrę bez wielu gwiazd!

Selekcjoner powołał 26 zawodniczek na najbliższe zgrupowanie kadry narodowej.

Na liście zabrakło filarów drużyny, takich jak Agnieszka Korneluk, Olivia Różański, Marlena Kowalewska i Dominika Pierzchała.

Trzy kolejne siatkarki mają szansę uzupełnić zestawienie włoskiego trenera w późniejszym terminie.

Stefano Lavarini ogłasza szeroki skład. Rewolucja

Na liście opublikowanej przez włoskiego szkoleniowca znalazło się dwadzieścia sześć nazwisk, ale sztab ma na celowniku jeszcze trzy dodatkowe siatkarki, które mogą wzmocnić drużynę narodową. Rozgrywające Wiktoria Szewczyk oraz Nadia Siuda w trakcie pierwszego obozu muszą zmierzyć się z egzaminami dojrzałości, natomiast środkowa Aleksandra Gryka przechodzi rehabilitację po ciężkim urazie i jej ewentualny przyjazd zależy od postępów zdrowotnych.

Iga Świątek na stadionie giganta. Te zdjęcia wywołały poruszenie w Hiszpanii

Stefano Lavarini sprecyzował, dlaczego w zestawieniu na ten sezon zabrakło siatkarek znanych z poprzednich lat. Wynika to z faktu, że część zawodniczek po prostu nie zgłosiła swojej dyspozycyjności na tegoroczne zmagania reprezentacyjne. Taka sytuacja dotyczy między innymi Olivii Różański i Marleny Kowalewskiej, a także dwóch środkowych bloku – Dominiki Pierzchały i Weroniki Centki-Tietianiec.

Podczas tworzenia tej listy, jak wiecie, musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach - powiedział Włoch, cytowany na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Pierwsze zgrupowanie Biało-Czerwonych wystartuje 4 maja i podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu. Kolejnym przystankiem podopiecznych Lavariniego będzie towarzyski sprawdzian we Włoszech, zaplanowany od 22 do 24 maja.

"W pierwszej części zgrupowania weźmie udział 17 zawodniczek, a kilka dni potem dołączą zawodniczki, które najpóźniej skończyły sezon klubowy. Z większością zawodniczek uzgodniłem dwa tygodnie odpoczynku przed rozpoczęciem prac z reprezentacją. W Wałczu będziemy do 20 maja" - zapowiedział Lavarini.

Pełna kadra reprezentacji Polski siatkarek już bez Agnieszki Korneluk

W wyselekcjonowanej przez sztab szkoleniowy kadrze na zbliżające się miesiące znalazły się następujące polskie siatkarki:

rozgrywające: Julia Bińczycka, Alicja Grabka, Gabriela Makarowska-Kulej, Katarzyna Wenerska;

atakujące: Oliwia Sieradzka, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska;

przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Natasza Ornoch, Julia Orzoł, Julita Piasecka, Weronika Szlagowska;

środkowe: Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Anna Obiała, Marta Orzyłowska, Sonia Stefanik;

libero: Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Karolina Pancewicz, Aleksandra Szczygłowska

Biało-Czerwone rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów 3 czerwca podczas turnieju w chińskim Nanjing. Głównym punktem tegorocznego kalendarza są jednak zmagania o mistrzostwo Europy. Impreza ta potrwa od 21 sierpnia do 6 września, a organizatorami zawodów będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan.