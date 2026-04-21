Koniec z absurdem na bramkach. Live Nation zapłaci ponad 15 mln zł kary za regulamin

UOKiK kończy z samowolą organizatora. Ponad 15 mln zł kary dla Live Nation

„Wpuszczą, czy nie wpuszczą?” – to pytanie zadawał sobie niemal każdy, kto wybierał się na koncert organizowany przez Live Nation. Spółka w swoim regulaminie zakazała wnoszenia plecaków, torebek i ogólnie „bagażu”, nie precyzując jednak, co to pojęcie właściwie oznacza. Efekt? Chaos, dezorientacja i niepotrzebny stres. Fani muzyki dopiero przy wejściu dowiadywali się, że ich mała torebka-nerka to problem i muszą za dodatkową opłatą oddać ją do depozytu. Inni, mający więcej szczęścia, z taką samą torebką wchodzili bez problemu. Wszystko zależało od widzimisię osoby sprawdzającej bilety.

Skalę absurdu dobrze obrazuje historia studenta, który przyjechał na koncert z drugiego końca Polski i martwił się, gdzie ma schować dokumenty i rzeczy osobiste, bo po wydarzeniu musiał pędzić na pociąg powrotny o 4:30 nad ranem. Inni uczestnicy skarżyli się, że kazano im wyrzucać do kosza leki bez recepty. Jak podsumował Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

– Regulamin nie może grać przeciwko konsumentowi. Po zakupie biletu zasady muszą być jasne: uczestnik powinien wiedzieć, na jakich warunkach bierze udział w wydarzeniu, co wolno mu wnieść i na co może liczyć, jeśli koncert zostanie odwołany przez przedsiębiorcę. Kupując bilet, mamy prawo oczekiwać uczciwych i przewidywalnych zasad od początku do końca.

Co więcej, Live Nation zastrzegał sobie prawo do odmowy przyjęcia rzeczy do depozytu, co uniemożliwiało udział w koncercie. A jeśli ktoś zapomniał odebrać swoich rzeczy, po 14 dniach przechodziły one na własność organizatora i mogły zostać zniszczone.

A co z pieniędzmi za odwołane koncerty?

Problemy z regulaminem nie kończyły się na bramkach. Urząd zakwestionował również zasady zwrotu pieniędzy za wydarzenia, które zostały odwołane przez samego organizatora. Zamiast automatycznie zwracać środki na konto, Live Nation wymagał od konsumentów złożenia specjalnego wniosku w ciągu sześciu miesięcy. Kto przegapił termin, tracił pieniądze, mimo że usługa, za którą zapłacił, nie została zrealizowana. Prezes UOKiK uznał te postanowienia za niedozwolone.

Za stosowanie klauzul naruszających zbiorowe interesy konsumentów na spółkę Live Nation została nałożona kara w wysokości 15,3 mln zł. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza, że firma może odwołać się do sądu.

Możesz odzyskać swoje pieniądze. Sprawdź, jak to zrobić

Najważniejszą informacją dla fanów jest jednak to, że po uprawomocnieniu się decyzji będą mogli odzyskać niesłusznie pobrane opłaty. Zwrot pieniędzy obejmie osoby, które od 8 maja 2024 r. do dnia uprawomocnienia się decyzji zapłaciły za depozyt – wystarczy przedstawić dowód wpłaty. Pieniądze otrzymają również ci, którzy w tym samym okresie kupili bilety na odwołane przez Live Nation wydarzenia i do tej pory nie otrzymali zwrotu kosztów.

Live Nation będzie zobowiązany do szerokiej akcji informacyjnej na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz poprzez e-mail. Jeśli więc czujesz się poszkodowany przez praktyki organizatora, obserwuj jego kanały komunikacji. UOKiK zapowiedział również publikację specjalnego poradnika koncertowego, który pomoże fanom w przyszłości unikać podobnych pułapek.