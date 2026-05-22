Cristiano Ronaldo zdobywa pierwsze trofeum z Al-Nassr. Zespół wywalczył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej

Cristiano Ronaldo wywalczył historyczny tytuł w barwach Al-Nassr

Trzy lata temu wielu ekspertów przewidywało szybki koniec kariery wybitnego reprezentanta Portugalii po jego transferze na Bliski Wschód. Taki rozwój wydarzeń wydawał się logiczny dla każdego innego gracza, ale w tym przypadku dotyczył wybitnego sportowca, który nigdy nie rezygnuje z walki o najwyższe cele. Były gwiazdor Manchesteru United, Juventusu oraz Realu Madryt zawsze podchodzi do swoich obowiązków z pełnym profesjonalizmem. W czwartek dotarły do nas przełomowe informacje o ostatecznym triumfie jego zespołu. Utytułowany napastnik po raz pierwszy w karierze wygrał rozgrywki Saudi Pro League. Przy okazji to jego pierwszy puchar po dołączeniu do saudyjskiego klubu. Zawodnik miał gigantyczny wpływ na końcowy sukces swojej drużyny, o czym świadczy jego fenomenalny występ w ostatnim spotkaniu ligowym ukoronowany zdobyciem dubletu.

Dwa gole Cristiano Ronaldo w ostatnim starciu Saudi Pro League

Ostatnia runda saudyjskich mistrzostw przyniosła efektowne zwycięstwo ekipy z Rijadu nad zespołem Damac wynikiem 4:1. W pierwszej połowie spotkania rezultat otworzył Sadio Mane, dając drużynie minimalne prowadzenie. Po przerwie worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Wynik podwyższył Kingsley Coman, na co rywale odpowiedzieli rzutem karnym pewnie wykorzystanym przez Morlaye'a Syllę. Chwilę później inicjatywę przejął kapitan reprezentacji Portugalii, który dwukrotnie umieścił piłkę w siatce rywali, ostatecznie przypieczętowując wygraną swojego zespołu. Na szczególną uwagę zasługuje spektakularne trafienie bezpośrednio z rzutu wolnego podyktowanego tuż przy bocznej linii pola karnego. Krajowe mistrzostwo to dla zawodnika doskonała rekompensata po bolesnej wpadce w finale AFC Champions League Two, gdzie faworyzowana arabska drużyna uległa japońskiej Gambie Osaka 0:1.

